Για αύριο σας προτεινω μια πολύ ενδιαφέρουσα ημερίδα . Αν θέλετε να ενημερωθείτε για ένα πρωτοποριακό εκπαιδευτικό πρόγραμμα που έκανε η Σχολη Χιλλ, το παλαιότερο σχολείο των Αθηνών, ιδού η ευκαιρία. Αξίζει πραγματικά.



Our cities:



A project involving role play, urban planning and political imagination for an active European citizenship



Τρίτη 22/06, 16:00-19:00



https://us02web.zoom.us/j/87484361287



Passcode: viv0r2



Συντονιστικός φορέας: Εξερευνήσεις, ΑΜΚΕ. Συνεργαζόμενα σχολεία: ❖ Σχολή Χιλλ (Αθήνα) ❖ 49ο Δημοτικό Σχολείο Αθήνας (Αθήνα) ❖ Istituto Comprensivo Nettuno I di Nettuno (Νετούνο) ❖ Escola Sant Gervasi Cooperativa (Βαρκελώνη) ❖ Ecole Alsacienne (Παρίσι)



Σημείωση: Οι παρουσιάσεις θα γίνουν στην ελληνική γλώσσα με εξαίρεση τις παρουσιάσεις των σχολείων εταίρων του εξωτερικού οι οποίες θα γίνουν στην αγγλική γλώσσα.

