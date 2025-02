Με τη συμμετοχή 75 φαρμακοποιών ολοκληρώθηκε η ημερίδα για τη φαρμακευτική φροντίδα της παχυσαρκίας, με τίτλο «Παχυσαρκία: νόσος ή αισθητική διαταραχή» που διοργανώθηκε από τους Φαρμακευτικούς Συλλόγους Χανίων & Ρεθύμνου, τον Πανελλήνιο Φαρμακευτικό Σύλλογο και το ΙΔΕΕΑΦ το Σάββατο 1 Φεβρουαρίου 2025 σε κεντρικό ξενοδοχείο των Χανίων.

Την έναρξη της ημερίδας πραγματοποίησαν οι Πρόεδροι των Φαρμακευτικών Συλλόγων Χανίων και Ρεθύμνου κ.κ. Κατσαράκης Εμμανουήλ και ΒαρδιάμπασηςΚωνσταντίνος, οι οποίοι τόνισαν ότι η έγκυρη εκπαίδευση των φαρμακοποιών στη νόσο της παχυσαρκίας και η ανάπτυξη των δεξιοτήτων τους στη διαχείριση των ασθενών στο φαρμακείο, θα συμβάλλουν ώστε τα φαρμακεία να αποτελέσουν καίριο κρίκο της θεραπευτικής ομάδας που θα αναλάβει τη φροντίδα των ασθενών αυτών.

Χαιρετισμό απεύθυναν ο Πρόεδρος του Πανελλήνιου Φαρμακευτικού Συλλόγου κ. Απόστολος Βαλτάς και ο Πρόεδρος του ΙΔΕΕΑΦ και Α’ Αντιπρόεδρος του Πανελλήνιου Φαρμακευτικού Συλλόγου κ. Σεραφείμ Ζήκας, οι οποίοι αναφέρθηκαν στον σημαντικό ρόλο που μπορούν να διαδραματίσουν τα φαρμακεία στην πρόληψη αλλά και καθοδήγηση των πολιτών έναντι της νόσου της παχυσαρκίας.







Από τα αριστερά: Ο Πρόεδρος του ΙΔΕΕΑΦ κος Σεραφείμ Ζήκας, ο Πρόεδρος του ΠΦΣ κος Απόστολος Βαλτάς, ο Πρόεδρος του ΦΣ Χανίων κος Εμμανουήλ Κατσαράκης και ο Πρόεδρος του ΦΣ Ρεθύμνου κος Βαρδιάμπασης Κωνσταντίνος

Εν συνεχεία τον λόγο έλαβαν οι έγκριτοι ομιλητές κ.κ Αλέξανδρος Μουρουγλάκης, Ειδικός Παθολόγος και Πρόεδρος Επιστημονικής Επιτροπής Πανελλήνιου Συλλόγου στήριξης ατόμων με Παχυσαρκία - Ιμερόεσσα, CertifiedEASO European Clinical Fellow for the management of Obes, Βασίλης Τσιρώνης, Διαιτολόγος-Διατροφολόγος MSc και Πρόεδρος Ένωσης Διαιτολόγων Διατροφολόγων Ελλάδος και Μάριος Σπανάκης, PharmD, PhD, Φαρμακοποιός, Επικεφαλής Επιστημονικής Επιτροπής Φ.Σ. Ηρακλείου, Συνεργαζόμενος Ερευνητής Εργαστήριο Τοξικολογίας, Ιατρική Σχολή Πανεπιστημίου Κρήτης & Εργαστήριο Υπολογιστικής Βιο-Ιατρικής, Ίδρυμα Τεχνολογίας & Έρευνας, ο οποίοι ανέλυσαν το μείζων θέμα της παχυσαρκίας ως εξελισσόμενη νόσο και τη συμβολή των φαρμακοποιών στην φαρμακευτική φροντίδα της.







Στην εκδήλωση παρευρέθηκαν επίσης ο....







..... πρόεδρος του Συνεταιρισμού Χανίων κ. Βάμβουκας, ο πρόεδρος του Φαρμακευτικού Συλλόγου Ηρακλείου κ. Σκουντάκης, ο πρόεδρος του Φαρμακευτικού Συλλόγου Χαλκιδικής κ. Μαργαριτίδης, η πρόεδρος του Ιατρικού Συλλόγου Χανίων κα Ορφανουδάκη, η Διευθύντρια Εταιρικών Υποθέσεων της φαρμακευτικής εταιρείας Novo Nordisk κα Μαίρη Καραγεώργου και η κα Δώρα Τιμολόγου, Product Manager Obesity της εταιρείας.

