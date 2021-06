Ανατριχίλα προκαλούν τα όσα εξομολογείται η 56χρονη Kim Chown από την Αγγλία, για τη φρίκη που έζησε στα χέρια του καθηγητή πατέρα της, ο οποίος τη βίαζε συστηματικά από 11 ετών. Η 56χρονη, προχωρά στην σοκαριστική εξομολόγηση, στο νέο της βιβλίο που κυκλοφορεί με τίτλο "Who Will Believe You" και στο οποίο εξιστορεί τον απόλυτο εφιάλτη που έζησε ως ανήλικο κορίτσι.

Όπως αποκαλύπτει η ίδια, πατέρας της Francis Beaumont, ο οποίος ήταν γνωστός μικροβιολόγος, ξεκίνησε να τη βιάζει συστηματικά στην ηλικία των 11 ετών. Λίγο καιρό αφότου οι γονείς της είχαν χωρίσει και η ίδια έμεινε με τον πατέρα της στην Αφρική και συγκεκριμένα στη Νιγηρία, όπου ζούσε η οικογένειά της από τις αρχές της δεκαετίας του 1960, ενώ η μητέρα της επέστρεψε στην Αγγλία με τα υπόλοιπα παιδιά του ζευγαριού.













