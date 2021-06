Εντελώς αναπάντεχα η Konami σκέφτηκε να κάνει έκπληξη στους fans του Pro Evolution Soccer κυκλοφορώντας το demo του PES 2022, αλλά κρύβοντάς το σε κοινή θέα. Ναι, μπορείτε από τώρα να παίξετε το νέο και εντελώς ανανεωμένο στα γραφικά Pro Evolution Soccer 2022, που "τρέχει" με την Unreal Engine.

Σε κοινή θέα κρύβεται το demo του PES 2022

Και τι εννοούμε με αυτό; Το διέθεσε με ένα όνομα που δε σηκώνει υποψίες. Το "New Football Game", λοιπόν, είναι το...κρυφό demo υπό τη μορφή online beta του Pro Evolution Soccer 2022 και είναι διαθέσιμο σε PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, και Xbox Series X|S, ενώ δεν απαιτείται κάποια συνδρομή Xbox Live Gold ή PlayStation Plus για να το κατεβάσετε.

Το demo του PES 2022 σας επιτρέπει να παίξετε μόνο online match με τις ομάδες: Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ, Μπάγερν Μονάχου, Γιουβέντους και Μπαρτσελόνα.

Μέχρι τις 8 Ιουλίου, ωστόσο, θα είναι διαθέσιμο το demo οπότε προλάβετε να το δοκιμάσετε.

H Konami έχει δηλώσει πως πρόκειται απλά για μια test version του επόμενου PES και απλώς θέλει να τεστάρει την ποιότητα του online matchmaking και των συνδέσεων με τους servers. Στα του gameplay σαφώς και θα υπάρξουν πολλές αλλαγές μέχρι την τελική έκδοση καθώς ακόμη βρίσκεται υπό ανάπτυξη, ενώ προειδοποιεί πως ίσως να υπάρξουν crashes και bugs.

freegr

Freegr network blog- News about pc, technology.