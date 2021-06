Μπορεί η πρεμιέρα του Dancing with the stars να έχει προγραμματιστεί για τον Σεπτέμβριο, αλλά η προετοιμασία ξεκίνησε ήδη.

Οι πρώτες συσκέψεις στα γραφεία της Παραγωγής έχουν ήδη ξεκινήσει και έχουν πέσει και στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων κάποια λαμπερά ονόματα που θα μπορούσαν να συμμετέχουν στο σόου χορού του Star.

Θυμίζουμε ότι το κανάλι της Κηφισιάς έχει πάρει τα δικαιώματα για το φαντασμαγορικό σόου εδώ και δύο χρόνια, αλλά εξαιτίας του κορονοϊού θα βγει με αρκετούς μήνες καθυστέρηση.

Το Dancing with the stars, όπως είχε ανακοινώσει πρώτη η εκπομπή «Ευτυχείτε», θα παρουσιάσει η Βίκυ Καγιά. Αυτό όμως είναι γνωστό.

Αυτό που δεν ξέραμε μέχρι τώρα είναι ότι κλείδωσε η ημέρα προβολής του. Το σόου α προβάλλεται τις Κυριακές, ακολουθώντας την τακτική του ΑΝΤ1 που συνήθιζε αυτό το σόου να μεταδίδεται κάθε Κυριακή στις 21.00.

Το Star θέλει ενισχύσει την prime time ζώνη του και να έχει από την Κυριακή μέχρι και την Τρίτη το τρίωρο 21.00 με 24.00 τα πιο δυνατά χαρτιά του, που είναι βεβαίως το Dancing with the stars και το Greece’s Next Top Model.

Στα πρώτα ραντεβού που έγιναν για το στήσιμο του χορευτικού σόου έπεσαν στο τραπέζι τα ονόματα δύο πολύ γνωστών ηθοποιών.

Η πρώτη είναι η Κωνσταντίνα Μιχαήλ, που «το έχει» πολύ με το χορό και το γνωρίζουν πολύ καλά όσοι είχαν δει την παράσταση «Μάνα, θα πάω στο Hollywood» όπου έκανε pole dancing. Η δεύτερη είναι η Τόνια Σωτηροπούλου που παίζει όμως και στη σειρά της ΕΡΤ, «Τα καλύτερά μας χρόνια».

Αυτές είναι μόνο οι πρώτες προτάσεις, καθώς η ομάδα που δουλεύει το συγκεκριμένο project τώρα έχει αρχίσει να στήνεται. Πάντως, αν κρίνουμε από τις πρώτες ιδέες, το αποτέλεσμα θα έχει μεγάλο ενδιαφέρον.

