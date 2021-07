Πληροφορίες και συμβουλές φροντίδαςγια το Μη με λησμόνειΕκτός από ένα φυτό με πολύ όμορφα λουλουδάκια το Μη με λησμόνει χαρακτηρίζεται από τους θρύλους που συνδυάζονται με την λαϊκή ονομασία του, σε διάφορες χώρες.Myosotis Alpestris η βοτανολογική του ονομασία, όμως ευρέως είναι γνωστό ως "Not forget me" - Μη με λησμόνει στα Ελληνικά, ένα όνομα που η προέλευσή του συνδέεται με διαφορετικούς θρύλους σε πολλές χώρες. Σύμφωνα με την Γερμανική εκδοχή, που κυρίως έχει επικρατήσει, η ονομασία του οφείλεται στην βόλτα ενός ζευγαριού στον Δούναβη, με τραγική κατάληξη. Η κοπέλα εντόπισε κάποια στιγμή τα γαλάζια λουλούδια σε ένα απόκρημνο σημείο και το αγόρι, θέλοντας να την ευχαριστήσει, στην προσπάθειά του να τα προσεγγίσει πνίγηκε στο ποτάμι. Σύμφωνα με τον θρύλο λίγο πριν παρασυρθεί από το νερό πρόλαβε να πετάξει τα λουλούδια και να φωνάξει στην αγαπημένη του "Not forget me".Πρόκειται για πολετή πόα με ύψος 30-40cm ενώ περίπου ίδια είναι και η παράπλευρη ανάπτυξη του φυτού, που είναι κατάλληλο για φύτευση σε παρτέρια, γλάστρες αλλά και για εδαφοκάλυψη ή δημιουργία χαμηλής μπορντούρας.

Τα χαρακτηριστικά μικρά και άοσμα λουλουδάκια του Μη με λησμόνει έχουν συνήθως μπλε - γαλάζια απόχρωση, όμως υπάρχουν ποικιλίες σε λευκό, ροζ-μωβ ή ελαφρά κιτρινωπό χρώμα.

Η φροντίδα του δεν είναι δύσκολη αρκεί να τοποθετηθεί στο κατάλληλο σημείο, όπου θα δέχεται αρκετό φως - ήλιο αλλά προστατευμένο από την έντονη μεσημεριανή ακτινοβολία, κυρίως τους καλοκαιρινούς μήνες.



Γενικά ανήκει στα ήδη με περισσότερη αντοχή στις χαμηλές και όχι τις υψηλές θερμοκρασίες και επειδή η ανθοφορία του διαρκεί από τα μέσα της άνοιξης έως το καλοκαίρι θα πρέπει να τοποθετείται σε φωτεινά σημεία αλλά όχι πλήρως εκτεθειμένα στην ζέστη και τον καυτό ήλιο.



Ενώ αγαπά την υγρασία του περιβάλλοντος, για΄αυτό και πρόκειται για είδος που συναντάται πολύ συχνά σε ορεινές τοποθεσίες δίπλα σε ποτάμια ή λίμνες έχει ανάγκη από μέτριο προς λιγοστό πότισμα και το χώμα του θα πρέπει να είναι πλούσιο σε συστατικό αλλά ξηρό και να διαθέτει πολύ καλή αποστράγγιση.



Και στη χώρα μας είναι αυτοφυές αγριολούλουδο σε πολλές βόρειες κυρίως περιοχές, όπως στην Καστοριά όπου από Μάρτιο έως το τέλος του καλοκαιριού πολλά σημεία δίπλα σε ρυάκια και μικρά ποτάμια είναι κατάφυτά με Μη με λησμόνει.



Η λίπανση με ένα ελαφρύ λίπασμα - σκεύασμα ενίσχυσης ανθοφορίας από τις αρχές της άνοιξης βοηθά την γενική ευρρωστία του φυτού.

Από τα εντυπωσιακά φυτά και για τοποθέτηση σε ιδιαίτερα κασπών, καλάθια κλπ σε καλοκαιρινούς κήπους και μπαλκόνια όπως και για την δημιουργία ρομαντικών και πολύ όμορφων μπουκέτων.

Ο πολλαπλασιασμός του γίνεται με σπόρους που θα βρείτε σε φυτώρια και που φυτεύονται προς το τέλος του καλοκαιριού είτε σε σπορείο, απ΄όπου μεταφυτεύονται το φθινόπωρο, είτε απευθείας στο χώμα.



soulouposeto