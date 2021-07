Για ρηξικέλευθη απόφαση, που θα αποφέρει έσοδα δισεκατομμυρίων στις χώρες μέλη του, κάνει λόγο ο ΟΟΣΑ, που ανακοινώνει την μεταρρύθμιση του πλαισίου για την διεθνή φορολόγηση μεγάλων επιχειρήσεων και τεχνολογικών κολοσσών.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση, σε κοινή τους δήλωση 130 χώρες του ΟΟΣΑ, που εκπροσωπούν το 90% του παγκόσμιου ΑΕΠ, προσυπογράφουν το νέο πλαίσιο για τη μεταρρύθμιση της διεθνούς φορολόγησης. Την ανάγκη ενός διεθνούς φόρου σε μεγάλες επιχειρήσεις είχε επισημάνει νωρίτερα και ο Αμερικανός πρόεδρος, Τζο Μπάιντεν.

Εννέα χώρες, μεταξύ των οποίων η Ιρλανδία και η Ουγγαρία, εμφανίστηκαν πολύ επιφυλακτικές στις προτάσεις που είχαν τεθεί στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων και δεν υπέγραψαν την κοινή διακήρυξη.

Το κείμενο αυτό, που βασίζεται στη συμφωνία στην οποία είχαν καταλήξει στις αρχές Ιουνίου οι χώρες της G7, προβλέπει επίσης τη «δικαιότερη κατανομή» των κερδών μεταξύ των χωρών όπου έχουν την έδρα τους οι εταιρείες και εκείνων στις οποίες επικεντρώνεται η δραστηριότητά τους, ακόμη και χωρίς φυσική παρουσία. Ο όρος αυτός στοχεύει κυρίως στους κολοσσούς του διαδικτύου.

Μεταρρύθμιση σε ένα απαρχαιώμενο πλαίσιο



Το νέο πλαίσιο αναβαθμίζει τα βασικά στοιχεία ενός διεθνούς φορολογικού συστήματος που συστάθηκε από εκατονταετίας και δεν απαντά πλέον στους σκοπούς της παγκοσμιοποίησης και της ψηφιοποίησης της οικονομίας του 21ου αιώνα.

Τα γαλλικά ΜΜΕ πανηγυρίζουν για την απόφαση του ΟΟΣΑ, καθώς θυμίζουν πως η ρύθμιση της φορολόγησης των τεχνολογικών κολοσσών ήταν μια πρωτοβουλία της Γαλλίας, που πίεζε σταθερά προς αυτή την κατεύθυνση.

Οι δυο πυλώνες της μεταρρύθμισης του ΟΟΣΑ



Η μεταρρύθμιση, αποτέλεσμα συντονισμένων διαπραγματεύσεων του ΟΟΣΑ εδώ και μια δεκαετία, διαρθρώνεται σε δύο βασικούς πυλώνες, έχει στόχο να διασφαλίσει πως μεγάλες πολυεθνικές επιχειρήσεις πληρώνουν φόρους όπου κι αν επιχειρούν και ως εκ τούτου αποκομίζουν κέρδη, ενώ προσθέτει την απαραίτητη σταθερότητα στο διεθνές φορολογικό σύστημα.

Ο πρώτος πυλώνας διασφαλίζει την δικαιότερη διανομή κερδών και φόρων μεταξύ των χωρών, με σεβασμό στις πολυεθνικές, περιλαμβανομένων και των τεχνολογικών κολοσσών. Σύμφωνα με αυτόν, μέρος της φορολογίας θα μετατοπίζεται από τις έδρες των πολυεθνικών σε αγορές όπου διαθέτουν εμπορικές δραστηριότητες και αποκομίζουν κέρδη, ανεξαρτήτως αν οι εταιρείες διαθέτουν φυσική παρουσία σε αυτές.

Στον δεύτερο πυλώνα γίνεται προσπάθεια εδραίωσης ενός πλαφόν επιχειρηματικών φορολογικών εσόδων, μέσω της εισαγωγής ενός παγκόσμιου φόρου που οι χώρες μπορούν να χρησιμοποιούν με στόχο να προστατεύουν τη φορολογική τους βάση.

Ο ΟΟΣΑ σημειώνει πως οι δύο πυλώνες της μεταρρύθμισης αυτής θα προσφέρουν υποστήριξη σε κυβερνήσεις που αποζητούν αύξηση εσόδων ώστε να επανακάμψει ο προϋπολογισμός τους, στην προσπάθεια επενδύσεων σε κρίσιμες δημόσιες υπηρεσίες, υποδομές και απαραίτητα μέτρα βελτιστοποίησης της ισχύς και της ποιότητας της μετά της πανδημίας ανάκαμψης.

Τα έσοδα που υπολογίζονται από το νέο πλαίσιο



Στην ανακοίνωση, ο ΟΟΣΑ εκτιμά πως μόνο από τον πρώτο πυλώνα της μεταρρύθμισης αναμένονται φορολογικά δικαιώματα άνω των 100 δισεκατομμυρίων ευρώ, τα οποία θα διανέμονται στις αγορές κάθε χρόνο. Αντίστοιχα, ο ελάχιστος διεθνής φόρος επιχειρήσεων -με ελάχιστο ποσοστό 15% – υπολογίζεται να παράγει περίπου 150 δισεκατομμύρια επιπλέον φορολογικά έσοδα ετησίως.

«Έπειτα από χρόνια εντατικών εργασιών και διαπραγματεύσεων, αυτό το ιστορικό πακέτο θα διασφαλίσει πως οι πολυεθνικές εταιρείες πληρώνουν το δίκαιο μερίδιο φόρου παντού» δήλωσε ο γενικός γραμματέας του ΟΟΣΑ, Ματίας Κόρμαν. Το πακέτο θέτει αμοιβαία συμφωνηθέντα όρια στον φορολογικό ανταγωνισμό, σημειώνει ο Κόρμαν και συμπληρώνει πως είναι προς το συμφέρον όλων να καταλήξουμε σε ένα κοινό πλαίσιο για τα μέλη του ΟΟΣΑ ως το τέλος του χρόνου.

Γέλεν: «Ιστορική ημέρα για την οικονομική διπλωματία»



Η υπουργός Οικονομικών των ΗΠΑ Τζάνετ Γέλεν έκανε λόγο για «μια ιστορική ημέρα για την οικονομική διπλωματία», ενώ ο Γερμανός ομόλογός της Όλαφ Σολτς σχολίασε ότι πρόκειται για «ένα κολοσσιαίο βήμα προς τη δικαιότερη φορολόγηση» που «θα αλλάξει τα πάντα».

Όπως υποστήριξε η Αμερικανίδα υπουργός, σύμφωνα με το ΑΠΕ, η συμφωνία θα βοηθήσει τις χώρες να διασφαλίσουν ότι θα έχουν περισσότερους πόρους για να καλύψουν τις «σημαντικές προτεραιότητες», όπως είναι οι υποδομές και η αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής.

Στόχος να υιοθετηθεί το πλαίσιο στην G20



Σύμφωνα με τον Σολτς, η συμφωνία αντικατοπτρίζει τις τεράστιες προσπάθειες που κατέβαλαν η Γερμανία και άλλες χώρες για να διασφαλίσουν τη δίκαιη φορολόγηση των μεγάλων τεχνολογικών εταιρειών, όπως η Amazon.

Ο στόχος, πρόσθεσε ο Γερμανός πολιτικός, είναι να διασφαλιστεί ότι η G20 (οι είκοσι μεγαλύτερες οικονομίες του κόσμου) θα υιοθετήσει το σχέδιο αυτό στη σύνοδο που θα διεξαχθεί στη Βενετία στις 9-10 Ιουλίου.

Η σημαντικότερη διεθνής φορολογική συμφωνία του αιώνα



Ο υπουργός Οικονομικών της Γαλλίας Μπρουνό Λεμέρ είπε ότι αυτή η «λύση των δύο πυλώνων για την αντιμετώπιση των φορολογικών προκλήσεων που εγείρονται από την ψηφιοποίηση της οικονομίας», όπως αναφέρεται στον ιστότοπο του ΟΟΣΑ, είναι «η σημαντικότερη διεθνής φορολογική συμφωνία που έχει επιτευχθεί εδώ και έναν αιώνα».

EU members Ireland, Hungary and Estonia did not sign dealOECD says 15% minimum tax could boost revenues by $15o blnDeal to be finalised by October and take effect in 2023

PARIS, July 1 (Reuters) - Most of the countries negotiating a global overhaul of cross-border taxation of multinationals have backed plans for new rules on where companies are taxed and a tax rate of at least 15%, they said on Thursday after two days of talks.

The Paris-based Organisation for Economic Cooperation and Development, which hosted the talks, said a global minimum corporate income tax of at least 15% could yield around $150 billion in additional global tax revenues annually.

It said 130 countries, representing more than 90% of global GDP, had backed the agreement at the talks.

New rules on where the biggest multinationals are taxed would shift taxing rights on more than $100 billion of profits to countries where the profits are earned, it added.

"With a global minimum tax in place, multinational corporations will no longer be able to pit countries against one another in a bid to push tax rates down," U.S. President Joe Biden said in a statement.

"They will no longer be able to avoid paying their fair share by hiding profits generated in the United States, or any other country, in lower-tax jurisdictions," he said.

One source close to the talks said it had taken tough negotiations to get Beijing on board. A U.S. administration official said there were no China-specific carveouts or exceptions in the deal.

MINIMUM TAX

The minimum corporate tax does not require countries to set their rates at the agreed floor but gives other countries the right to apply a top-up levy to the minimum on companies' income coming from a country that has a lower rate.

The Group of Seven advanced economies agreed in June on a minimum tax rate of at least 15%. The broader agreement will go to the Group of Twenty major economies for political endorsement at a meeting in Venice next week.

Technical details are to be agreed by October so that the new rules can be implemented by 2023, a statement from countries that backed the agreement said.

The nine countries that did not sign werethe low-tax EU members Ireland, Estonia and Hungary as well as Peru, Barbados, Saint Vincent and the Grenadines, Sri Lanka, Nigeria and Kenya.

Holdouts risk becoming isolated because not only did all major economies sign up, but so did many noted tax havens such as Bermuda, the Cayman Islands and the British Virgin Islands.

Irish Finance Minister Paschal Donohoe, whose country has attracted many big U.S. tech firms with its 12.5% corporate tax rate, said he was "not in a position to join the consensus," but would still try to find an outcome he could support.

In the European Union, the deal will need an EU law to be passed, most likely during France's presidency of the bloc in the first half of 2022, and that will require unanimous backing from all EU members.

Welcoming the deal as the most important international tax deal reached in a century, French Finance Minister Bruno Le Maire said he would try to win over those holding out.

"I ask them to do everything to join this historical agreement which is largely supported by most countries," he said, adding that all big digital corporations would be covered by the agreement.

THRESHOLDS

The new minimum tax rate of at least 15% would apply to companies with turnover above a 750-million-euro ($889-million)threshold, with only the shipping industry exempted.

The new rules on where multinationals are taxed aims to divide the right to tax their profits in a fairer way among countries as the emergence of digital commerce had made it possible for big tech firms to book profits in low tax countries regardless where they money was earned.

Companies considered in scope would be multinationals with global turnover above 20 billion euros and a pre-tax profit margin above 10%, with the turnover threshold possibly coming down to 10 billion euros after seven years following a review.

Extractive industries and regulated financial services are to be excluded from the rules on where multinationals are taxed.

Implementation of the deal could still prove rocky not least in the U.S. Congress, where Representative Kevin Brady, the top Republican on the tax-writing U.S. House Ways and Means Committee, described it as "a dangerous economic surrender that sends U.S. jobs overseas, undermines our economy and strips away our U.S. tax base."

($1 = 0.8437 euro)

