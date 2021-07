themaygeias

Νέα μέτρα με στόχο την ανάσχεση της «έκρηξης» διασποράς νέων κρουσμάτων κορονοϊού που παρατηρείται σε όλη τη χώρα, αλλά κυρίως σε νησιά, ανακοίνωσε η κυβέρνηση.Συγκεκριμένα, κατά την ενημέρωση από το υπουργείο Υγείας, ο υφυπουργός Πολιτικής Προστασίας και Διαχείρισης Κρίσεων Νίκος Χαρδαλιάς ανακοίνωσε ότι από το Σάββατο 17 Ιουλίου λόγω πολύ υψηλού ιικού φορτίου η Μύκονος, το Ρέθυμνο, το Ηράκλειο, ο δήμος Πάρου, ο δήμος Θήρας και ο δήμος Ιητών εντάσσονται στο πορτοκαλί επίπεδο/ αυξημένης επιτήρησης.Στις περιοχές αυτές λαμβάνονται ειδικά μέτρα που αφορούν τη διενέργεια περισσότερων τεστ. Έτσι, από το Σάββατο 17 Ιουλίου, σε αυτές τις έξι περιοχές οι μη εμβολιασμένοι εργαζόμενοι σε εστίαση και τουρισμό υποχρεούνται να υποβάλλονται εβδομαδιαίως σε δύο τεστ -ένα self test και ένα rapid test- και να υποβάλλουν το αποτέλεσμα στην ειδική πλατφόρμα self-testing.gov.gr.Ποιο είναι το νέο στοιχείο όμως; Ότι, σύμφωνα με πληροφορίες, τα δύο τεστ κορονοϊού την εβδομάδα δεν θα είναι δωρεάν από το κράτος, κάτι που σημαίνει ότι το οικονομικό αυτό κόστος μετακυλίεται στην τσέπη των ανεμβολίαστων εργαζομένων.Διπλό τεστ στους μη εμβολιασμένους εργαζόμενους στα πλοίαΑκόμη, υποχρέωση για διπλό τεστ -ένα self test και ένα rapid test- εβδομαδιαίως έχουν και οι μη εμβολιασμένοι εργαζόμενοι στα επιβατηγά πλοία και τα κρουαζιερόπλοια.Αυστηρότερα μέτρα στις κατασκηνώσειςΕπιπλέον ανακοινώθηκε ότι η είσοδο στην κατασκήνωση μη εμβολιασμένων θα γίνεται πλέον με αρνητικό αποτέλεσμα rapid test 48ωρών ή PCR test 72 ωρών και όχι με self test.Στη συνέχεια, τα παιδιά θα υποβάλλονται σε self test κάθε εβδομάδα που θα βρίσκονται στην κατασκήνωση, ενώ οι μη εμβολιασμένοι εργαζόμενοι σε αυτήν θα υποβάλλονται σε δύο τεστ κάθε εβδομάδα, εκ των οποίων το ένα θα είναι self test και ένα rapid test.Επιπλέον, δεν θα επιτρέπονται τα επισκεπτήρια, παρά μόνο σε έκτακτη ανάγκη ή στην περίπτωση αποχώρησης παιδιού από την κατασκήνωση.πηγή