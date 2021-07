Το "Ελλάδα έχεις Ταλέντο" επιστρέφει ανανεωμένο στον ΑΝΤ1 με νέα πρόσωπα μπροστά και πίσω από τις κάμερες.

Σύμφωνα με πληροφορίες του Yupiii, από δοκιμαστικό για τη θέση του παρουσιαστή του "Ελλάδα έχεις Ταλέντο" πέρασαν την Πέμπτη ο Θανάσης Αλευράς αλλά και ο Ησαΐας Ματιάμπα.

Πρόκειται για δύο πρόσωπα που έχουν συνεργαστεί με τον ΑΝΤ1 τα τελευταία χρόνια, ως συμμετέχοντες στο "Your Face Sounds Familiar" και στο "Dancing With The Stars", και τώρα δοκίμασαν τις δυνάμεις τους στην παρουσίαση.

Πάντως, υπάρχουν αλλαγές και πίσω από τις κάμερες, αφού η Βένια Καραγιάννη αποχώρησε από την αρχισυνταξία του show, ενώ όπως φαίνεται τη θέση αυτή αναλαμβάνει ο Νίκος Νάνος, που υπέγραφε και την αρχισυνταξία της "Φάρμας".

tvnea

Πηγή: TVNEA.COM