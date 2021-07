Ισχυρή εμπορική ζήτηση για ηλεκτρονικούς υπολογιστές συνεχίζει να εκδηλώνει η παγκόσμια αγορά. Οι αυξημένες ψηφιακές ανάγκες πολιτών και επιχειρήσεων ωθούν την αγορά σε νέα υψηλά πωλήσεων, γεγονός που επιβεβαιώθηκε και κατά το δεύτερο τρίμηνο του 2021.

Η πανδημία ανέστησε τα desktops: για πρώτη φορά η κατηγορία είδε άνοδο πωλήσεων από το 2019Σύμφωνα με νέα στοιχεία της εταιρείας Canalys, οι διεθνείς πωλήσεις ηλεκτρονικών υπολογιστών αυξήθηκαν το εξεταζόμενο διάστημα κατά 13%, με την αγορά να συνεχίσει την επιτυχημένη πορεία του πρώτου τριμήνου του τρέχοντος έτους. Όπως δείχνουν τα σχετικά στοιχεία, οι πωλήσεις επιτραπέζιων υπολογιστών και φορητών υπολογιστών, συμπεριλαμβανομένων των σταθμών εργασίας, αυξήθηκαν 13% ετησίως και έφτασαν τα 82,3 εκατομμύρια μονάδες.

«Η ζήτηση παραμένει υψηλή, ιδιαίτερα λόγω του ισχυρής ζήτησης για συσκευές για επαγγελματική χρήση. Ταυτόχρονα, οι πωλήσεις συσκευών για προσωπική χρήση δείχνουν κάποια σημάδια κάμψης. Τα ζητήματα εφοδιασμού σε επίπεδο εξαρτημάτων λόγω της παγκόσμιας έλλειψης microchips εξακολουθούν να συνιστούν πρόβλημα για τη βιομηχανία, αλλά η έκταση των ελλείψεων και των καθυστερήσεων παραγγελιών μειώνεται» αναφέρει στην ανάλυσή της η Canalys.

Οι αποστολές φορητών υπολογιστών και φορητών σταθμών εργασίας αυξήθηκαν κατά 15% σε ετήσια βάση το δεύτερο τρίμηνο της χρήσης, φθάνοντας τα 66,7 εκατομμύρια μονάδες. Οι δε πωλήσεις επιτραπέζιων υπολογιστών και επιτραπέζιων σταθμών εργασίας αυξήθηκαν κατά 6% στις 15,6 εκατομμύρια μονάδες.

Οι κατασκευαστέςΟι πέντε κορυφαίοι προμηθευτές ηλεκτρονικών υπολογιστών κατάφεραν να εμφανίσουν θετικούς ρυθμούς ανάπτυξης των πωλήσεών τους κατά το δεύτερο τρίμηνο του τρέχοντος έτους. Η σταδιακή ανάκαμψη των επιχειρήσεων ανά τον κόσμο και οι αυξημένες εταιρικές ανάγκες για υπολογιστικές συσκευές λειτούργησαν ως βασικός μοχλός ανάπτυξης της αγοράς.

Η Lenovo επέκτεινε το προβάδισμά της στην κορυφή της κατάταξης με τους πιο ισχυρούς κατασκευαστές ηλεκτρονικών υπολογιστών στον κόσμο. Η εταιρεία πέτυχε εντυπωσιακή ετήσια αύξηση των πωλήσεών της κατά 14,7% το εξεταζόμενο διάστημα, με αποστολές άνω των 20 εκατομμυρίων μονάδων για τρίτο συνεχόμενο τρίμηνο.

Η HP παρέμεινε στη δεύτερη θέση της παγκόσμιας κατάταξης, αν και πέτυχε τη μικρότερη ποσοστιαία αύξηση μεταξύ των πέντε πρώτων παικτών της αγοράς, μόλις 2,8%, καθώς υπέστη σημαντική επιβράδυνση πωλήσεων στην περιοχή της Ευρώπης Μέσης Ανατολής και Αφρικής (EMEA) και στην Ιαπωνία.

Η Dell, από την πλευρά της, στην τρίτη θέση, σημείωσε υγιή αύξηση πωλήσεων 16,5%, ενώ Apple και η Acer είναι τα δύο brands που συμπληρώνουν τις πέντε πρώτες θέσεις των πιο ισχυρών κατασκευαστών της αγοράς ηλεκτρονικών υπολογιστών. Και οι δύο εταιρείες πέτυχαν διψήφιο ρυθμό ανάπτυξης των πωλήσεων σε σχέση με πέρσι, με αποστολές 6,4 εκατομμυρίων και 6,0 εκατομμυρίων μονάδων αντίστοιχα.

«Η αγορά υπολογιστών δεν θα μπορούσε να είναι σε καλύτερη θέση. Η επιβράδυνση της ζήτησης από πλευράς καταναλωτών εξισορροπείται από την αυξανόμενη εμπορική ζήτηση, καθώς οι αγορές σε όλο τον κόσμο επιστρέφουν στην κανονικότητα» τονίζουν οι αναλυτές της εταιρείας.

PC shipments anticipated to grow by 18.1% in 2021, tech market thrivingWhat you need to knowThe IDC estimates over 357 million PC units will be shipped in 2021.This equates to an 18.1% increase year-over-year.It's expected that desktops will take the place of notebooks for some consumers as shortages of the latter persist.

Though there's always a new story regarding the great semiconductor shortage of 2021, there's not always a story that cites the opposite side of the coin: The shortages are due, in part, to record levels of demand. In other words, PCs aren't selling less than usual due to supply pitfalls; rather, they're selling more than ever before, which is only compounding supply chain failings further.

For example: The International Data Corporation (IDC) is expecting PC shipments to skyrocket throughout the rest of 2021. Specifically, it estimates that "shipments of PCs are expected to grow 18.1% in 2021 with shipments of just over 357 million units." The IDC anticipates a growth dropoff of -2.9% in 2022 but an overall positive 3% compound annual growth rate over five years.

Even with worldwide component shortages all over the world, major manufacturers and suppliers are still moving mountains to ensure that unprecedented demand is met as efficiently as possible. In a world that's gone remote, it's a natural conclusion that sales of PC technology are through the roof.

The IDC's research manager for Worldwide Mobile Device Trackers, Jitesh Ubrani, said, "as the component shortages continue into next year, we anticipate at least some of the buyers will settle for desktops in place of notebooks as the urgency of demand for any kind of PC remains quite high." The idea here is that even if notebooks are in high demand and consumer desire does beat out supply, desktop sales will fill the void.

Ubrani's forecast is a reasonable one, given that notebook PC shipments are up 81% over last year. It stands to reason that that sort of intense consumer appetite, compounded by component shortages, will eventually force those urgently in need of tech to hop over to the desktop side of the fence simply for the sake of having a functional machine to carry out work on.

