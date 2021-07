Διεθνής έρευνα της Kaspersky σχετικά με τα ραντεβού και τον αντίκτυπο της τεχνολογίας στις σχέσεις διαπίστωσε ότι η πλειονότητα των χρηστών αντιλαμβάνεται θετικά τον ρόλο των «έξυπνων» αλγορίθμων στις υπηρεσίες γνωριμιών - το 44% θα εμπιστευόταν την Τεχνητή Νοημοσύνη για επιλογή συντρόφου και το 64% σημείωσε ότι οι προτάσεις των αλγορίθμων ανταποκρίνονται πλήρως στις προτιμήσεις τους.

Αυτή η θετική αντίληψη για την Τεχνητή Νοημοσύνη σε γενικές γραμμές υποστηρίζεται από μια παγκόσμια έρευνα που ανέθεσε η ARM, όπου το 54% των ερωτηθέντων παραδέχτηκαν ότι ενδιαφέρονται να χρησιμοποιήσουν την Τεχνητή Νοημοσύνη ως προσωπικό σύντροφο ή βοηθό.





Οι διαδικτυακές γνωριμίες δεν διαφέρουν, με υπηρεσίες που χρησιμοποιούν «έξυπνους» αλγόριθμους για να βοηθήσουν τους ανθρώπους να βρουν ένα συμβατό ταίρι και να τους προτείνουν κατάλληλα προφίλ

. Και περισσότεροι από τους μισούς (54%) συμφωνούν ότι οι εφαρμογές γνωριμιών γενικά έχουν κάνει τη διαδικασία πολύ πιο εύκολη. Επιπλέον, το 43% θα συναντιόταν μόνο με πιθανά ταίρια που τους προτείνει ο αλγόριθμος.

Αλλά είναι διαφορετικό το να εμπιστευόμαστε τις προτάσεις και άλλο το να επιλέγουμε ένα ταίρι μόνο με βάση τις συστάσεις της Τεχνητής Νοημοσύνης. Πάνω από τους μισούς (56%) δεν είναι σίγουροι εάν οι αλγόριθμοι μπορούν να καλύψουν την πολυπλοκότητα των παραγόντων που προκαλούν έλξη στους ανθρώπους. Επιπλέον, το 39% βρίσκει την ανεύρεση ερωτικού συντρόφου με αλγόριθμους μη συμβατή με την ανθρώπινη φύση.





«Τα αποτελέσματα της έρευνάς μας δείχνουν ότι πολλοί άνθρωποι αντιλαμβάνονται θετικά την εισαγωγή της Τεχνητής Νοημοσύνης στις εφαρμογές γνωριμιών και ότι μπορεί να διευκολύνει πολλούς να βρουν το κατάλληλο ταίρι. Οι “έξυπνοι” αλγόριθμοι αναλύουν τα ενδιαφέροντα, τις προτιμήσεις και τις κινήσεις των χρηστών, για να προτείνουν κατάλληλους υποψήφιους βάσει αυτών. Ταυτόχρονα, παρά τα οφέλη και τις δυνατότητες των υπηρεσιών γνωριμιών, θα πρέπει να είστε πάντα προσεκτικοί και να θυμάστε ότι δεν μπορούμε να γνωρίζουμε με βεβαιότητα ποιος είναι στην άλλη πλευρά της οθόνης», σχολιάζει ο David Jacoby, ερευνητής ασφάλειας στην Kaspersky.











«Για να είμαστε ειλικρινείς, η ψηφιοποίηση και οι δυνατότητές της αλλάζουν μόνο την αναζήτηση για αληθινή αγάπη και όχι την ίδια την αληθινή αγάπη. Τεχνολογίες, όπως η Τεχνητή Νοημοσύνη, καθιστούν δυνατή την αναζήτηση με μεγαλύτερη ακρίβεια, γρήγορα και εύκολα. Ελαχιστοποιεί τους κινδύνους. Και αυτό είναι σημαντικό γιατί οι εφαρμογές γνωριμιών έχουν ως στόχο να βρουν τον τέλειο σύντροφο. Γι' αυτό είμαστε τόσο πρόθυμοι να αφήσουμε την Τεχνητή Νοημοσύνη να μας βοηθήσει. Κάνει πολύτιμη προκαταρκτική δουλειά - μέχρι την πρώτη συνάντηση».





«Δεν είναι διαφορετικό στην πραγματική ζωή. Όταν συναντάμε κάποιον στη δουλειά, σε ένα αθλητικό γεγονός ή σε ένα μπαρ, ελέγχουμε επίσης πρώτα για ομοιότητες. Και συνήθως προσποιούμαστε ότι είμαστε λίγο πιο ενδιαφέροντες από ό, τι θα μπορούσαμε να είμαστε. Αλλά πώς το ταίριασμα «βιώνεται» στην πραγματικότητα, δηλαδή, αν η σύνδεση είναι γνήσια ή τεχνητή, είτε το άτομο ενδιαφέρεται ή βαριέται, δε μπορεί ποτέ να αποκρυπτογραφηθεί πραγματικά από την Τεχνητή Νοημοσύνη και τις προτάσεις της. Ούτε μπορεί να μας πει πώς μυρίζει, γελάει ή φέρεται το άλλο άτομο».





«Γι’ αυτό η Τεχνητή Νοημοσύνη και η αγάπη δεν συνδυάζονται μόνο με την πρώτη ματιά. Οι αλγόριθμοι μπορεί να μην είναι ικανοί να αισθανθούν, αλλά κάνουν πιθανές σχέσεις που περιλαμβάνουν πολύ προσωπικές ιδιότητες, όπως η ενσυναίσθηση, η ειλικρίνεια και η συναισθηματική σταθερότητα», σχολιάζουν οι θεραπευτές Birgitt Hölzel και Stefan Ruzas από το Munich practice Liebling + Schatz.





«Και στη βιομηχανία μας, η Τεχνητή Νοημοσύνη και οι εφαρμογές βρίσκονται ήδη σε άνοδο σε πολλούς τομείς. Στην ανάπτυξη νέων σεξουαλικών παιχνιδιών, είναι επίσης χαρακτηριστικό γνώρισμα ότι τα παιχνίδια γίνονται όλο και πιο κατάλληλα για την πρόβλεψη των αναγκών των πελατών. Τα ανθρώπινα σώματα, οι οργασμοί, η ευχαρίστηση και η επιθυμία είναι πάντα διαφορετικά και μπορούν πραγματικά να εξαρτηθούν από τη διάθεση. Ένα εργαλείο εύρεσης παιχνιδιών, για παράδειγμα, που καθορίζει τον τέλειο δονητή εκ των προτέρων, χρησιμοποιώντας ορισμένους αλγόριθμους, θα μπορούσε να υποστηρίξει αυτήν τη διαδικασία.







How Efficient is AI in Finding a Soulmate for you Online?

Although a study published in the Proceedings of the National Academy of Sciences, Rosenfeld discovered that heterosexual couples are more likely to meet a romantic partner through personal contacts and connections, in the past decade, many couples met online. 2017’s survey by Standford University on American adults found that around 39% of heterosexual couples meet their partner online, compared to 22% in 2009.

Finding love through online dating sites/apps has become an everyday reality. With hectic lifestyles and breathtaking life paces, people are reluctant to go out and look for an appropriate date due to the lack of time and safety measures caused by the coronavirus pandemic. Therefore, dating applications have become popular and handy in the COVID-19 scenario to search for a soulmate or date online.

It’s not surprising that dating app development is a real trend in today’s scenario. With technological advancements such as artificial intelligence (AI) and machine learning (ML), these applications become more effective. These emerging technologies make the searching process more personalized, accurate, seamless. But, how can AI help people to find love online? Let’s look at how AI assists people with finding their perfect matches and makes dating apps better.

Dedicated Algorithms for more Accurate Matching

Artificial intelligence can help one find the perfect match by memorizing the choices that one makes. When one visits a dating site, one might send messages to a specific subset of men or women. One might not pick up on the connection instantly, but AI will pick up on it. AI algorithms will remember one’s preferences. By following that way, when one hops onto a dating site, AI will tell one about the people that meet one’s requirements in seconds. This tool is incredibly useful and hassles out of finding partners who attract one. It enables one to clear the settings at any time if one wants to swap features or dating styles. These algorithms indicate one’s preferences and pick singles online that fits one’s needs.

Enhanced Security

AI also helps prevent fraudulent activities, improving app security. It provides a positive user experience that will directly impact app usage, conversion rates, and sales. The better experience people get, the higher possibilities are for a user to upgrade to the paid premium account. Eradicating any fraudulent activities is the only way to achieve the loyalty of app users. Hence security has to be the topmost priority for any dating app, and AI contributes to it significantly. AI is superior at identifying suspicious actions in dating apps and addresses issues faster and efficiently.

Quality Relevant Content

Artificial intelligence can help a user to make the user’s profile better. In case a user has low popularity and faced many rejections, it will provide suggestions skimming through the user’s profile. It will guide the user on improving the user’s page more visible and appealing to other individuals. It also recommends a user change profile picture or adds more relevant info about oneself that would be interesting to the user’s potential dates.

AI is smart enough to point out mistakes in pictures and tell the user how to rectify them. This technology can do anything and everything to meet one’s soulmate faster and build a new romantic relationship with ease.

Instances

As per the study by Online Dating Magazine, there are currently almost 8,000 dating sites, increasing opportunities and potential to find love with deep learning and careful data analysis with artificial intelligence.

For example, a widely popular smartphone dating app, Tinder, powered by AI, gives real-time updates if someone is available near one or in the neighbourhood. One can swipe right if one wishes to meet the match or left to start chatting to plan a perfect date.

Online Dating Pioneer eHarmony announced that it was developing an AI-infused feature that would nudge users to suggest meeting in person after they have been chatting on the app for a while.

Wrapping Up

AI solutions play an inevitable part in our day-to-day personal and professional lives. This technology is broadly used in dating apps as it makes the soulmate matching process much seamless, faster, and more accessible. Henceforth, artificial intelligence is a smart key to finding one’s love online.

