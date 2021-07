Άλλο ένα ρεκόρ έσπασε στο χώρο των κβαντικών υπολογισμών, αφού ερευνητές στην Κίνα αποκάλυψαν τον Zuchongzhi, έναν επεξεργαστή 66 qubit, ο οποίος είναι το ισχυρότερο υπολογιστικό μηχάνημα που έχουμε δει μέχρι σήμερα. Οι επιδόσεις του είναι αναμφίβολα εντυπωσιακές. Κατάφερε να ολοκληρώσει μία δοκιμή κβαντικού benchmark σε 70 λεπτά, τη στιγμή που ο ισχυρότερος συμβατικός υπερυπολογιστής του κόσμου (μη κβαντικός) θα χρειαζόταν περίπου 8 χρόνια για να ολοκληρώσει τους ίδιους υπολογισμούς.Έτσι, το Zuchongzhi μπορεί να επικαλεστεί τη λεγόμενη “κβαντική υπεροχή”, ένα status των κβαντικών υπολογιστών που υποδεικνύει πως μπορούν να εκτελέσουν εφαρμογές ταχύτερα από τους καλύτερους συμβατικούς υπολογιστές.

Η δουλειά μας αποδεικνύει ένα αδιαμφισβήτητο κβαντικό υπολογιστικό πλεονέκτημα το οποίο δεν είναι εφικτό από συμβατικούς υπολογισμούς σε λογικό χρονικό πλαίσιο

. Η υψηλής ακρίβειας και προγραμματιζόμενη κβαντική υπολογιστική πλατφόρμα ανοίγει μία νέα πόρτα στην εξερεύνηση φαινομένων και την ενσωμάτωση περίπλοκων κβαντικών αλγορίθμων.

Το πρόβλημα που κλήθηκε να λύσει το Zuchongzhi ήταν 100 με 1.000 φορές πιο δύσκολο από εκείνο που είχε κληθεί να λύσει ο κβαντικός υπολογιστής Google Sycamore των 54 qubit και αποδεικνύει την τεράστια υπολογιστική διαφορά που επιφέρει κάθε επιπλέον qubit.

Ωστόσο αξίζει να σημειωθεί πως το Google Sycamore βασίζεται σε ηλεκτρόνια και υπεραγωγούς, ενώ το Zuchongzhi χρησιμοποιεί οπτικά κυκλώματα και φωτόνια για την επεξεργασία των qubits.

Αυτό που αποδεικνύεται ουσιαστικά είναι αυτό που ξέραμε πάντα αλλά δεν το είχαμε αποδείξει πειραματικά. Ότι μπορείς πάντα να ξεπεράσεις ένα συμβατικό υπολογιστή προσθέτοντας μερικά ακόμα qubits.

Η έρευνα δημοσιεύτηκε ως pre-print στο arXiv.org και δεν έχει περάσει ακόμα peer-review. Ωστόσο το ιστορικό της συγκεκριμένης ομάδας και οι λεπτομέρειες των πειραμάτων αφήνουν λίγα περιθώρια αμφισβήτησης.

