Διπλάσιο είναι το κόστος, σε ορισμένες περιπτώσεις, των σιδηροδρομικών μεταφορών στο Ηνωμένο Βασίλειο, σε σύγκριση με τις τιμές των αεροπορικών εισιτηρίων, ενώ την ίδια στιγμή οι εκπομπές διοξειδίου του άνθρακα “εκτοξεύονται” στα αεροπορικά δρομολόγια, σε σύγκριση με τα σιδηροδρομικά, σύμφωνα με τα αποτελέσματα νέας, αποκαλυπτικής έρευνας της Which?.Η έρευνα, η οποία συγκρίνει τις τιμές αεροπορικών εισιτηρίων με τις αντίστοιχες σιδηροδρομικών, σε δέκα δημοφιλή δρομολόγια εσωτερικού, στο Ην. Βασίλειο, διαπίστωσε ότι σε οκτώ περιπτώσεις ήταν πιο ακριβό το εισιτήριο του τρένου, με κόστος κατά μέσο όρο 49% περισσότερο από ό,τι το αεροπορικό εισιτήριο. Μια διαδρομή με τρένο κοστίζει περισσότερο από δυόμισι φορές το κόστος μιας αντίστοιχης με αεροπλάνο. Όμως, οι εκπομπές CO2 που προκαλούνται από τις πτήσεις είναι, κατά μέσο όρο, έξι φορές περισσότερες, ανά επιβάτη, από αυτές που προκαλούνται από το τρένο.Η μεγαλύτερη διαφορά τιμών βρέθηκε για ένα ταξίδι μετ’ επιστροφής από το Μπέρμιγχαμ προς το Νιούκι, με το αεροπορικό εισιτήριο να κοστίζει 67 £, έναντι 180 £, ή 133 £ επιπλέον που είναι η τιμή του εισιτηρίου του τρένου, τις ίδιες ημερομηνίες.Σύμφωνα με τη Which?, η σιδηροδρομική διαδρομή περιελάμβανε δύο αλλαγές, και συμπεριλαμβανομένου του ταξιδιού επιστροφής, ο συνολικός χρόνος διάρκειας του ταξιδιού ήταν μεγαλύτερος από δέκα ώρες περισσότερο, απ’ ότι το αεροπορικό ταξίδι. Ωστόσο, η πτήση αυτής της διαδρομής θα εκπέμπει πάνω από πέντε φορές περισσότερο CO2.Όλες οι εκπομπές διοξειδίου του άνθρακα στα αεροπορικά δρομολόγια, που έλεγξε η Which?, ήταν αυξημένες πάνω από πέντε φορές, σε σύγκριση με το αντίστοιχο ταξίδια με το τρένο, με ορισμένες αεροπορικές διαδρομές να εκπέμπουν πάνω από έξι φορές περισσότερο διοξειδίου του άνθρακα.Οι πτήσεις με τις υψηλότερες εκπομπές άνθρακα ήταν από το Εδιμβούργο προς το Μπόρνμουθ και από τη Γλασκόβη προς το Σαουθάμπτον.Η επιστροφή με τρένο από το Εδιμβούργο προς το Μπόρνμουθ θα εκπέμπει μόνο το ένα πέμπτο των εκπομπών που δημιουργούνται από την πτήση, αλλά το ταξίδι θα κοστίσει 70 £ περισσότερο από ό,τι το ταξίδι με αεροπλάνο και θα διαρκέσει 14 ώρες περισσότερο.Η μεγαλύτερη διαφορά στις εκπομπές άνθρακα παρατηρήθηκε στη διαδρομή από το Μπρίστολ προς το Νιουκάστλ, με τη διαδρομή πτήσης να εκπέμπει περισσότερο από έξι φορές την ποσότητα άνθρακα, σε σύγκριση με το τρένο.Ωστόσο, το ταξίδι με το τρένο θα κόστιζε σχεδόν το διπλάσιο, σε σχέση με το αεροπλάνο, με πτήσεις που ξεκινούν από 87 £, έναντι του αντίστοιχου εισιτηρίου του τρένου, που ανέρχεται σε 172 £. Το συνολικό ταξίδι, συμπεριλαμβανομένης της επιστροφής, θα διαρκέσει περισσότερο από έξι ώρες με το τρένο από ό,τι με το αεροπλάνο.Σχολιάζοντας τα ευρήματα της έρευνας, ο ταξιδιωτικός συντάκτης της Which?, Rory Boland, είπε: “Καθώς η πανδημία συνεχίζει να προκαλεί αβεβαιότητα για τα διεθνή ταξίδια, πολλοί από εμάς επιλέγουν διακοπές πιο κοντά στο σπίτι, φέτος. Οι ταξιδιώτες που επιλέγουν να πάρουν το τρένο αντιμετωπίζουν σημαντικά υψηλότερους ναύλους και χρόνους ταξιδιού, θέτοντας σε μειονεκτική θέση εκείνους που θέλουν να μειώσουν τις περιβαλλοντικές τους επιπτώσεις. Υπάρχου, ωστόσο, βήματα που μπορούμε να κάνουμε για να μειώσουμε το κόστος του ταξιδιού με το τρένο. Θα πρέπει να αφιερώσουμε χρόνο για να συγκρίνουμε ημερομηνίες και ώρες για να δούμε εάν υπάρχουν φθηνότερες τιμές και να εξετάσουμε ποιες κάρτες σιδηροδρόμων μπορεί να δικαιούμαστε ώστε να εξοικονομήσουμε έως και το ένα τρίτο της τιμής του εισιτηρίου”.money-tourism.grsidirodromikanea