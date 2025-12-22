2025-12-22 09:38:55

Οι σιδηροδρομικές εταιρείες της Βρετανίας χρεώνουν ναύλα πάνω από το διπλάσιο του μέσου όρου της Ευρωπαϊκής Ένωσης για διαδρομές συγκρίσιμου μήκους.Η σοσιαλιστική κυβέρνηση της Ισπανίας ανακοίνωσε την κυκλοφορία ενός εθνικού πάσου για τις δημόσιες συγκοινωνίες, που προσφέρει απεριόριστα ταξίδια σε όλη τη χώρα με τρένο και λεωφορείο έναντι μηνιαίας χρέωσης 60 ευρώ (περίπου 52,50 λίρες). sidirodromikanea

ΜΟΙΡΑΣΤΕΙΤΕ

ΔΕΙΤΕ ΑΚΟΜΑ