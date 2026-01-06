2026-01-06 17:50:38

Παγωμένος καιρός πλήττει εκτάσεις της Ευρώπης την Τρίτη, με το χιόνι και τις παγωμένες συνθήκες να έχουν αναγκάσει την ακύρωση εκατοντάδων πτήσεων στην Ολλανδία και να έχουν οδηγήσει στον θάνατο πέντε ανθρώπων στους γαλλικούς δρόμους.Πηγή: ReutersΌλες οι εγχώριες σιδηροδρομικές υπηρεσίες στην Ολλανδία ανεστάλησαν νωρίς την Τρίτη, μετά από διακοπή στην πληροφορική που επιδείνωσε τα προβλήματα σε sidirodromikanea

ΜΟΙΡΑΣΤΕΙΤΕ

ΔΕΙΤΕ ΑΚΟΜΑ