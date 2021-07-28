2021-07-28 19:16:42
ΕΝΑΣ ΧΡΟΝΟΣ ΧΩΡΙΣ ΤΟ ΧΡ ΓΑΖΕΤΑ
ΑΓΑΠΗΤΕ ΜΑΣ ΧΡΗΣΤΟ
.ΠΑΕΙ ΕΝΑΣ ΧΡΟΝΟΣ ΑΠΟ ΤΟΤΕ ΠΟΥ ΕΦΥΓΕΣ,
ΜΑΥΡΟΣ ΚΑΙ ΠΙΚΡΟΣ ΣΑΝ ΨΕΜΑ ΠΕΡΑΣΕ Ο ΚΑΙΡΟΣ ΣΑΝ ΨΕΜΑ ΒΙΩΝΟΥΜΕ ΤΗΝ ΑΠΩΛΕΙΑ ΣΟΥ.
ΜΑΣ ΛΕΙΠΗΣ ΧΡΗΣΤΟ ΜΟΥ ΚΑΙ ΚΑΘΕ ΜΕΡΑ ΣΕ ΑΝΑΖΗΤΑΜΕ
ΕΙΣΑΙ ΖΩΝΤΑΝΟΣ ΣΤΙΣ ΚΑΡΔΙΕΣ ΜΑΣ .
ΔΕΝ ΣΕ ΞΕΧΝΑΜΕ ΠΟΤΕ ΚΑΙ ΕΙΜΑΣΤΕ ΣΙΓΟΥΡΟΙ ΟΤΙ ΚΑΙ ΕΣΥ ΜΑΣ ΘΥΜΑΣΑΙ
ΕΚΕΙ ΣΤΟΝ ΑΛΛΟ ΚΟΣΜΟ ΠΟΥ ΒΡΊΣΚΕΣΑΙ ΣΟΥ ΣΤΕΛΝΟΥΜΕ ΤΟ ΠΕΡΣΙΝΌ ΜΑΣ ΓΡΑΜΜΑ...
Διαβάστε περισσότερα » ximeronews
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.ΠΑΕΙ ΕΝΑΣ ΧΡΟΝΟΣ ΑΠΟ ΤΟΤΕ ΠΟΥ ΕΦΥΓΕΣ,
ΜΑΥΡΟΣ ΚΑΙ ΠΙΚΡΟΣ ΣΑΝ ΨΕΜΑ ΠΕΡΑΣΕ Ο ΚΑΙΡΟΣ ΣΑΝ ΨΕΜΑ ΒΙΩΝΟΥΜΕ ΤΗΝ ΑΠΩΛΕΙΑ ΣΟΥ.
ΜΑΣ ΛΕΙΠΗΣ ΧΡΗΣΤΟ ΜΟΥ ΚΑΙ ΚΑΘΕ ΜΕΡΑ ΣΕ ΑΝΑΖΗΤΑΜΕ
ΕΙΣΑΙ ΖΩΝΤΑΝΟΣ ΣΤΙΣ ΚΑΡΔΙΕΣ ΜΑΣ .
ΔΕΝ ΣΕ ΞΕΧΝΑΜΕ ΠΟΤΕ ΚΑΙ ΕΙΜΑΣΤΕ ΣΙΓΟΥΡΟΙ ΟΤΙ ΚΑΙ ΕΣΥ ΜΑΣ ΘΥΜΑΣΑΙ
ΕΚΕΙ ΣΤΟΝ ΑΛΛΟ ΚΟΣΜΟ ΠΟΥ ΒΡΊΣΚΕΣΑΙ ΣΟΥ ΣΤΕΛΝΟΥΜΕ ΤΟ ΠΕΡΣΙΝΌ ΜΑΣ ΓΡΑΜΜΑ...
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