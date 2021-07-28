2021-07-28 19:16:42
Φωτογραφία για Nώντας Νικάκης - Σταύρος Πάτσης: ΕΝΑΣ ΧΡΟΝΟΣ ΧΩΡΙΣ ΤΟ ΧΡ ΓΑΖΕΤΑ
ΕΝΑΣ ΧΡΟΝΟΣ ΧΩΡΙΣ ΤΟ ΧΡ ΓΑΖΕΤΑ

ΑΓΑΠΗΤΕ ΜΑΣ ΧΡΗΣΤΟ

.ΠΑΕΙ ΕΝΑΣ ΧΡΟΝΟΣ ΑΠΟ ΤΟΤΕ ΠΟΥ ΕΦΥΓΕΣ,

ΜΑΥΡΟΣ ΚΑΙ ΠΙΚΡΟΣ ΣΑΝ ΨΕΜΑ ΠΕΡΑΣΕ Ο ΚΑΙΡΟΣ ΣΑΝ ΨΕΜΑ ΒΙΩΝΟΥΜΕ ΤΗΝ ΑΠΩΛΕΙΑ ΣΟΥ.

ΜΑΣ ΛΕΙΠΗΣ ΧΡΗΣΤΟ ΜΟΥ ΚΑΙ ΚΑΘΕ ΜΕΡΑ ΣΕ ΑΝΑΖΗΤΑΜΕ

ΕΙΣΑΙ ΖΩΝΤΑΝΟΣ ΣΤΙΣ ΚΑΡΔΙΕΣ ΜΑΣ .

ΔΕΝ ΣΕ ΞΕΧΝΑΜΕ ΠΟΤΕ ΚΑΙ ΕΙΜΑΣΤΕ ΣΙΓΟΥΡΟΙ ΟΤΙ ΚΑΙ ΕΣΥ ΜΑΣ ΘΥΜΑΣΑΙ

ΕΚΕΙ ΣΤΟΝ ΑΛΛΟ ΚΟΣΜΟ ΠΟΥ ΒΡΊΣΚΕΣΑΙ ΣΟΥ ΣΤΕΛΝΟΥΜΕ ΤΟ ΠΕΡΣΙΝΌ ΜΑΣ ΓΡΑΜΜΑ...

Διαβάστε περισσότερα » Nώντας Νικάκης - Σταύρος Πάτσης: ΕΝΑΣ ΧΡΟΝΟΣ ΧΩΡΙΣ ΤΟ ΧΡ ΓΑΖΕΤΑ - Φωτογραφία 2 ximeronews
ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ
ΜΟΙΡΑΣΤΕΙΤΕ
ΔΕΙΤΕ ΑΚΟΜΑ
29 Ιουλίου: ΑΝΑΓΝΩΣΜΑΤΑ ΚΑΙ ΣΥΝΑΞΑΡΙ ΤΗΣ ΗΜΕΡΑΣ
ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΑΡΘΡΟ
29 Ιουλίου: ΑΝΑΓΝΩΣΜΑΤΑ ΚΑΙ ΣΥΝΑΞΑΡΙ ΤΗΣ ΗΜΕΡΑΣ
Αυτος θα είναι ο ρόλος του Δημήτρη Μοθωναίου στον «Ήλιο»
ΕΠΟΜΕΝΟ ΑΡΘΡΟ
Αυτος θα είναι ο ρόλος του Δημήτρη Μοθωναίου στον «Ήλιο»
ΣΧΟΛΙΑΣΤΕ
ΑΚΟΛΟΥΘΗΣΤΕ ΤΟ NEWSNOWGR.COM
ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ
Σταύρος Νικολαΐδης: Ατύχημα για τον ηθοποιό – Τι του συνέβη;
Σταύρος Νικολαΐδης: Ατύχημα για τον ηθοποιό – Τι του συνέβη;
Επιστρέφουν οι
Επιστρέφουν οι "Πρωταγωνιστές"; Τι απαντά ο Σταύρος Θεοδωράκης;
O Σταύρος Θεοδωράκης στο «ΔΕ ΓΚΡΑΝΜΑΔΕΡ»
O Σταύρος Θεοδωράκης στο «ΔΕ ΓΚΡΑΝΜΑΔΕΡ»
Νεκρός βρέθηκε ο Σταύρος Δογιάκης, ιδιοκτήτης της ταβέρνας
Νεκρός βρέθηκε ο Σταύρος Δογιάκης, ιδιοκτήτης της ταβέρνας "Κρητικός"
Ψυχοσάββατο-Ο δικός μας χρόνος και η στιγμή των κεκοιμημένων μας αγκαλιάζονται...
Ψυχοσάββατο-Ο δικός μας χρόνος και η στιγμή των κεκοιμημένων μας αγκαλιάζονται...
ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΑ ΑΡΘΡΑ
"Εφιάλτης" για τον Μπέκαμ η Ίντερ Μαϊάμι
Πρώτη μεταθανάτια μελέτη σε εμβολιασμένο : Όλα τα όργανα του είχαν μολυνθεί με πρωτεΐνες Spike
Πρώτη μεταθανάτια μελέτη σε εμβολιασμένο : Όλα τα όργανα του είχαν μολυνθεί με πρωτεΐνες Spike
Κοροναϊός - Ισραήλ: Πάνω από 1.900 κρούσματα, αλλά κανένας θάνατος από Covid-19
Κοροναϊός - Ισραήλ: Πάνω από 1.900 κρούσματα, αλλά κανένας θάνατος από Covid-19
Αίγυπτος: Θύελλα για την ιδιωτικοποίηση των σιδηροδρόμων.
Αίγυπτος: Θύελλα για την ιδιωτικοποίηση των σιδηροδρόμων.
Γαλλία: Σε ισχύ το υγειονομικό πιστοποιητικό στις μεταφορές μεταξύ 7 και 10 Αυγούστου.
Γαλλία: Σε ισχύ το υγειονομικό πιστοποιητικό στις μεταφορές μεταξύ 7 και 10 Αυγούστου.