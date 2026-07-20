2026-07-20 17:14:28
Φωτογραφία για ΑΝΤ1 ή ΣΚΑΪ; Στο επίκεντρο των συζητήσεων ο Σταύρος Ιωαννίδης





Μετά την επιστροφή του Απόστολου Μαγγηριάδη στον ΣΚΑΪ, νέα δεδομένα διαμορφώνονται στο εσωτερικό του σταθμού, επηρεάζοντας και τον σχεδιασμό για τα πρόσωπα της ενημέρωσης τη νέα τηλεοπτική σεζόν.

Σύμφωνα με πληροφορίες που δημοσιεύτηκαν στη στήλη Secret της εφημερίδας Παραπολιτικά, ο Σταύρος Ιωαννίδης εξετάζει τις επόμενες επαγγελματικές κινήσεις του, καθώς η επιστροφή του Μαγγηριάδη φέρεται να αλλάζει τις ισορροπίες στον ΣΚΑΪ.

Ένα από τα σενάρια που βρίσκονται στο τραπέζι αφορά πιθανή μετακίνησή του στον ΑΝΤ1. Ο σταθμός του Αμαρουσίου σχεδιάζει την επαναφορά της πρωινής ενημερωτικής ζώνης του Σαββατοκύριακου και αναζητά το κατάλληλο δίδυμο που θα αναλάβει την παρουσίαση της νέας εκπομπής.

Οι ίδιες πληροφορίες αναφέρουν ότι ο Σταύρος Ιωαννίδης αποτελεί μία από τις επιλογές για τη θέση του ενός εκ των δύο κεντρικών παρουσιαστών, ενώ το δεύτερο πρόσωπο εκτιμάται πως θα προέλθει επίσης από μεταγραφή και όχι από το υπάρχον δυναμικό του ΑΝΤ1.

Μέχρι στιγμής δεν υπάρχει οριστική συμφωνία και οι τελικές αποφάσεις αναμένονται το προσεχές διάστημα, καθώς οι αλλαγές στην ενημερωτική ζώνη των τηλεοπτικών σταθμών συνεχίζονται με αμείωτο ρυθμό.



Πηγή: tvnea.com
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