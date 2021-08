sidirodromikanea

Τι εμποδίζει την τεχνολογία Hyperloop να αλλάξει τον τρόπο μεταφοράς ανθρώπων και φορτίου;Το HyperloopTT ανακοίνωσε πρόσφατα ότι το HyperPort του, που αναπτύχθηκε σε συνεργασία με τον τερματικό φορέα Hamburg Hafen und Logistik AG, πρόκειται να αναθεωρήσει τον σχεδιασμό πιστοποίησης .Το HyperPort είναι μια «βιώσιμη λύση φορτίου και εμπορευμάτων υψηλής ταχύτητας ικανή να αυξήσει τη χωρητικότητα και την αποδοτικότητα ενώ μειώνει τη ρύπανση και τη συμφόρηση στα λιμάνια παγκοσμίως», αποκαλύπτει μια δήλωση τύπου της εταιρείας.Η παγκόσμια βιομηχανία εφοδιαστικής εκτιμάται ότι θα αυξηθεί σε 12 τρισεκατομμύρια δολάρια έως το 2023, σύμφωνα με έκθεση της Freight Waves .Το σύστημα HyperPort θα επιτρέψει στους λιμενικούς φορείς να μεταφέρουν εμπορευματοκιβώτια φορτίου εκατοντάδες χιλιόμετρα σε λίγα λεπτά. Θα είναι σε θέση να μεταφέρει βιώσιμα 2.800 εμπορευματοκιβώτια ημερησίως με ταχύτητες έως 600 χλμ./Ώρα, ή «ταχύτητες αεροπλάνων με κόστος μεταφοράς», αναφέρει το HyperloopTT στο δελτίο Τύπου του.Το Hyperloop TT μπορεί έτσι να ελευθερώσει ακίνητα παραθαλάσσια που διαφορετικά θα χρησιμοποιούνταν για ναυτιλιακά λιμάνια.Η έρευνα της Strategy & διαπίστωσε ότι τα μέσα μαζικής μεταφοράς αντιπροσωπεύουν μόλις το 17,5% των ημερήσιων ταξιδιών στο Ντουμπάι, περίπου το ήμισυ αυτού του αριθμού στο Ριάντ, το 4,9% στο Αμπού Ντάμπι και ακόμη μικρότερο ποσοστό σε άλλες μεγάλες πόλεις του Συμβουλίου Συνεργασίας του Κόλπου (GGC). Αυτό συγκρίνεται με 59% στη Νέα Υόρκη, 33% στο Τόκιο και 37% στο Λονδίνο.Η αλλαγή των καταναλωτικών συμπεριφορών και η ενθάρρυνση της μεγαλύτερης χρήσης των δημόσιων συγκοινωνιών, όπως τα νέα συστήματα του μετρό Ριάντ και Ντόχα, θα μπορούσε να αποδειχθεί ιδιαίτερα δύσκολη, ειδικά λόγω του χαμηλού κόστους της βενζίνης, των απαιτήσεων κοινωνικής αποστασιοποίησης από την εποχή του COVID και της θερμότητας.Η Αρχή Δημοσίων Έργων του Κατάρ, Ashghal, ανέλαβε να εγκαταστήσει 2.700 κλιματιζόμενες στάσεις λεωφορείων σε όλους τους κύριους δρόμους της χώρας.Τεχνολογία Hyperloop στο MENAΗ περιοχή MENA επεκτείνει επίσης ενεργά τη χρήση της τεχνολογίας Hyperloop. Μια εταιρεία που πρωτοστάτησε σε αυτή τη νέα μορφή μεταφοράς είναι η Virgin Hyperloop που άνοιξε το πρώτο της γραφείο στο εξωτερικό στο Ντουμπάι το 2017.Στη Σαουδική Αραβία , η Virgin Hyperloop διερευνά τη δημιουργία ενός Hyperloop «Κέντρου Αριστείας», το οποίο εκτιμάται ότι θα δημιουργήσει 4 δισεκατομμύρια δολάρια ΑΕΠ και θα δημιουργήσει 124.000 θέσεις εργασίας υψηλής τεχνολογίας.Ο Jay Walder, διευθύνων σύμβουλος της Virgin Hyperloop One, πρότεινε ότι η τεχνολογία Hyperloop θα είναι 50% πιο ενεργειακά αποδοτική από τον σιδηρόδρομο υψηλής ταχύτητας και έως και 10 φορές περισσότερο από τις πτήσεις. "Ως αποτέλεσμα, όλες οι πόλεις του Κόλπου θα μπορούσαν να απέχουν λιγότερο από μία ώρα η μία από την άλλη, τροφοδοτώντας ένα δίκτυο μηδενικών εκπομπών που είναι ενεργειακά ουδέτερο και θα μπορούσε να αποσυνδεθεί εντελώς από το δίκτυο στη Μέση Ανατολή", είπε.Σύμφωνα με την Παγκόσμια Τράπεζα, εκτιμάται ότι το 5,5% του ΑΕΠ στο MENA χάνεται ετησίως λόγω κακών δρόμων και ατυχημάτων.Στρατηγική Κ εκτιμά ότι η βιώσιμη κινητικότητα θα μπορούσε να ξεκλειδώσει περίπου 400 δισεκατομμύρια δολάρια σε οικονομική αξία τα επόμενα 20 χρόνια μόνο στον ΣΣΚ.Η Virgin Hyperloop με έδρα το Λος Άντζελες διερευνά επίσης έννοιες σε άλλες χώρες, συμπεριλαμβανομένης μιας υποθετικής σύνδεσης 12 λεπτών μεταξύ Ντουμπάι και Αμπού Ντάμπι , η οποία διαρκεί περισσότερο από μία ώρα με τα υπάρχοντα μέσα μαζικής μεταφοράς.Το Technology Innovation Institute (TII)- ο πυλώνας εφαρμοσμένης έρευνας της ATRC - και η Virgin Hyperloop θα διερευνήσουν την έρευνα για συστήματα hyperloop στις εγκαταστάσεις του TII. Αυτές περιλαμβάνουν τεχνολογίες παλμικής ισχύος και μαγνητικής διέγερσης και επιστήμες υλικών, οι οποίες είναι βασικές για την ανάπτυξη του συστήματος μεταφοράς επόμενης γενιάς.Η συνεργασία δεν δημιουργεί μόνο μια ευκαιρία για έναν ερευνητικό κόμβο, αλλά παρέχει επίσης στο Άμπου Ντάμπι ένα πλεονέκτημα πρώτης μετακίνησης σε ένα σύστημα επιβατών και φορτίου. Ένα δίκτυο hyperloop στην περιοχή του Αραβικού Κόλπου θα μπορούσε να μεταφέρει έως και 45 εκατομμύρια επιβάτες ετησίως, που τροφοδοτείται από ηλιακούς συλλέκτες που καλύπτουν τον σωλήνα.Τι υπάρχει σε ένα υπερσκόπιο Virgin;Το Virgin Hyperloop One περιλαμβάνει μια αιωρούμενη κάψουλα που αποτελείται από πολλούς λοβούς επιβατών/φορτίου σε περιβάλλον σχεδόν υπό κενό. Με ταχύτητες έως και 1.123 χλμ./Ώρα, η κάψουλα γλιστρά μέσα από ηλεκτρική πρόωση και μαγνητική διέγερση, απαιτώντας ελάχιστη ενέργεια. Αυτό συμβαίνει με τη βοήθεια ενός ιδιόκτητου γραμμικού συστήματος ηλεκτροκινητήρων, ηλεκτρομαγνητισμού χωρίς επαφή και εξαιρετικά χαμηλής αεροδυναμικής αντίστασης.Το σύστημα Virgin Hyperloop One στο Ντουμπάι είναι 100% ηλεκτρικό.Τα επίπεδα θορύβου των λοβών είναι σημαντικά χαμηλότερα από άλλες μορφές μεταφοράς βοηθώντας στην ελαχιστοποίηση της ηχορύπανσης.Ενώ πάνω από 10.000 ταξιδιώτες μπορούν να μεταφερθούν και με τους δύο τρόπους κάθε ώρα, το σύστημα αλλάζει το μέγεθος του στόλου των λοβών σύμφωνα με τον υπάρχοντα αριθμό επιβατών.