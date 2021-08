Δελτίο Τύπου:

ΑΘΗΝΑ, 02 Αυγούστου, 2021 – Σήμερα, η ηγεσία του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης,του Υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων και η Amazon Web Services (AWS) υπέγραψαν Δήλωση Στρατηγικής Πρόθεσηςμε αντικείμενο την υποστήριξη της δημιουργίας ενός βιώσιμου, ανταγωνιστικού και καινοτόμου διαστημικού κόμβου στην Ελλάδα, στο πλαίσιο του ψηφιακού μετασχηματισμού της χώρας.Ως μέλος του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Διαστήματος (ESA) και με την υποστήριξη του Ελληνικού Κέντρου Διαστήματος, η Ελλάδα αναπτύσσει νέες καινοτόμες δυνατότητες στους τομείς της γεωσκόπησης, των τηλεπικοινωνιών, της αεροδιαστημικής τεχνολογίας και της εκπαίδευσης.Η συμφωνία περιγράφει τον τρόπο με τον οπόιο τα Υπουργεία και η AWS θα συνεργαστούν σε συγκεκριμένες οικονομικές και τεχνολογικές πρωτοβουλίες για να παράσχουν νέες δυνατότητες σε κρατικούς και ιδιωτικούς φορείς, οι οποίοι δραστηριοποιούνται στον κλάδο των τηλεπικοινωνιών και τη διαστημική βιομηχανία της Ελλάδας.Οι πρωτοβουλίες αυτές περιλαμβάνουν:Τη διαστημική συνεργασία Ελλάδας-AWS για την Οικονομία και την Ανάπτυξη (G/ASCEnD). Μέσω αυτής της πρωτοβουλίας, τα Υπουργεία και η AWS θα συνεργαστούν για την προώθηση της ελληνικής διαστημικής οικονομίας, εστιάζοντας σε προγράμματα που θα ενισχύσουν την ανάπτυξη, την εκπαίδευση, την κατάρτιση και την εμπειρία των επαγγελματιών στην ελληνική αεροδιαστημική κοινότητα.Για παράδειγμα, η AWS θα υποστηρίξει την ανάπτυξη της ελληνικής κοινότητας νεοφυών επιχειρήσεων σχετικών με το διάστημα και επιχειρήσεων τεχνολογίας, παρέχοντας τους πρόσβαση στο πρόγραμμα AWS Activate, το οποίο συνεργάζεται με εκατοντάδες επιταχυντές (accelerators), επενδυτές (angel investors) και εταιρείες παροχής επιχειρηματικών κεφαλαίων (venture capital firms) σε όλο τον κόσμο για να παρέχει στις νεοφυείς επιχειρήσεις δωρεάν AWS credits, τεχνική υποστήριξη, εκπαίδευση, πόρους κ.ά. Όσον αφορά την εκπαίδευση, η AWS παρέχει σε ακαδημαϊκά και ερευνητικά ιδρύματα στην Ελλάδα ένα χωρίς κόστος, έτοιμο προς διδασκαλία πρόγραμμα σπουδών στις εφαρμογές υπολογιστικού νέφους (cloud computing). Ως μέρος αυτών των εκπαιδευτικών πρωτοβουλιών, η AWS θα παράσχει σε επαγγελματίες της διαστημικής βιομηχανίας πρόσβαση στο CloudU, ένα ευέλικτο πρόγραμμα εκμάθησης που απευθύνεται σε γυναίκες, καθώς και στο Cloud Career Pathways του προγράμματος AWS Educate που απευθύνεται σε νέους επαγγελματίες. Η πρωτοβουλία θα εξασφαλίσει, επίσης, πρόσβαση σε περισσότερα από 500 δωρεάν μαθήματα για on demand παρακολούθηση, διαδραστικά εργαστήρια, καθώς και διαδικτυακά μαθήματα μέσω του AWS Training and Certification.Το Πρόγραμμα Χορηγίας Δημόσιων Δεδομένων της AWS. Μέσω αυτού του προγράμματος, οι Έλληνες επαγγελματίες και οι οργανισμοί διαστημικών δεδομένων μπορούν να έχουν πρόσβαση, να συνεργάζονται και να αποθηκεύουν κατάλληλα δεδομένα σχετικά με το διάστημα και χρήσιμα στοιχεία στο Μητρώο Δημόσιων Δεδομένων στην AWS.Η Δήλωση Στρατηγικής Πρόθεσης είναι το πιο πρόσφατο βήμα της AWS, στο πλαίσιο της επένδυσής της στην Ελλάδα. Στην αρχή του έτους, η AWS άνοιξε το πρώτο της γραφείο στην Αθήνα, ενώ το 2020 εγκαινίασε διαδικτυακή τοποθεσία υπολογιστικού νέφους Amazon CloudFront, προσφέροντας στους δημόσιους οργανισμούς και ιδιώτες πελάτες στη χώρα τη δυνατότητα για ταχύτερη παράδοση περιεχομένου, αλλά και αυξημένη προστασία και ασφάλεια στον κυβερνοχώρο. Την ίδια περίοδο, η AWS υπέγραψε Μνημόνιο Συνεργασίας με το Υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης με στόχο τον εκσυγχρονισμό των κρατικών υπηρεσιών και την υποστήριξη, μέσω της εκπαίδευσης σε επίπεδο ψηφιακών δεξιοτήτων, της δημιουργίας ενός εργατικού δυναμικού εξοικειωμένου με τις εφαρμογές υπολογιστικού νέφους, προκειμένου να ενισχυθεί η δυναμική των επιχειρήσεων που αξιοποιούν το υπολογιστικό νέφος στη χώρα.«Προσβλέπουμε σε μία στενή συνεργασία με τα Υπουργεία στο πλαίσιο των πρωτοβουλιών αυτών, που έχουν σχεδιαστεί για να υποστηρίξουν τη συνεχιζόμενη εστίαση της χώρας στην καινοτομία στους τομείς της αεροδιαστημικής και της τεχνολογίας», δήλωσε ο Cameron Brooks, Διευθυντής του Δημόσιου Τομέα στην Ευρώπη, στην AWS. «Η συμφωνία αυτή αποτελεί μέρος της δέσμευσής μας να υποστηρίξουμε την αναπτυσσόμενη ψηφιακή οικονομία της Ελλάδας».Σχετικά με την Amazon Web ServicesΕδώ και 14 χρόνια, η Amazon Web Services αποτελεί την πιο πλήρη και ευρέως χρησιμοποιούμενη πλατφόρμα υπολογιστικού νέφους (cloud) στον κόσμο. Η AWS παρέχει περισσότερες πλήρως αναπτυγμένες υπηρεσίες υπολογιστικής ισχύος, αποθήκευσης, βάσεων δεδομένων, δικτύωσης, ανάλυσης δεδομένων (analytics), ρομποτικής, νοημοσύνης των μηχανών (machine learning) και τεχνητής νοημοσύνης, Internet of Things, mobile, ασφάλειας πληροφοριών, υβριδικών λύσεων, εικονικής και επαυξημένης πραγματικότητας (VR & AR), Μέσων, καθώς και ανάπτυξης εφαρμογών και διαχείρισης, από 77 Ζώνες Διαθεσιμότητας (Availability Zones) σε 24 γεωγραφικές περιφέρειες, με περαιτέρω σχεδιασμό για 18 επιπλέον Ζώνες Διαθεσιμότητας και 6 ακόμη περιφέρειες σε Αυστραλία, Ινδία, Ινδονησία, Ιαπωνία, Ισπανία και Ελβετία. Εκατομμύρια πελάτες, συμπεριλαμβανόμενων ταχεία αναπτυσσόμενων startups, μεγάλων επιχειρήσεων και σημαντικών δημόσιων οργανισμών, εμπιστεύονται την AWS για να στηρίξουν τις υποδομές τους, να γίνουν πιο ευέλικτες και να μειώσουν τις δαπάνες τους. Για περισσότερες πληροφορίες, επισκεφθείτε την ιστοσελίδα aws.amazon.com.Freegr network blog- News about pc, technology.