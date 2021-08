freegr

Δύο νέες αφίξεις αναμένονται από Σεπτέμβριο στην εγχώρια αγορά smartphones, η οποία το επόμενο διάστημα εκτιμάται ότι θα διευρυνθεί εν αντιθέσει με την συρρίκνωση των παικτών που καταγράφηκε τα προηγούμενα χρόνια. Ειδικότερα και σύμφωνα με πληροφορίες του insider.gr από τον Σεπτέμβριο αναμένεται να ξεκινήσει το project «Give me a second chance», το οποίο περιλαμβάνει την ανακατασκευή και επανακυκλοφορία παλαιών iPhone στην αγορά με προνομιακή τιμή. Αρχικά θα διατίθενται στην αγορά δύο κωδικοί iPhone, οι οποίοι θα κυκλοφορούν με έκπτωση τουλάχιστον 30% από την αρχική τους τιμή. Πρόκειται για recycled/refurbished iPhones, στα οποία θα έχουν αλλαχθεί τα περισσότερα μέρη εκτός από την πλακέτα, και θα μεταπωλούνται χωρίς φορτιστές και καλώδια με έναν χρόνο εγγύηση.Η διάθεση θα γίνεται από συγκεκριμένους retailers με τους οποίους θα συνεργαστεί η TCCM, o επίσημος διανομέας στην Ελλάδα των Honor, Cat και Moto Defy, η οποία και υλοποιεί το πρότζεκτ. Αξίζει να αναφέρουμε ότι η αγορά smartphones από δεύτερο χέρι (second hand market) ανήλθε το 2020 στο 10% της συνολικής αγοράς smartphones η οποία έφτασε τις 1,3 δισ. συσκευές περίπου. Η πρόβλεψη ωστόσο για την τρέχουσα χρονιά αναφέρει τον διπλασιασμό της, με τις εκτιμήσεις να κάνουν λόγο για 23% της συνολικής αγοράς, συμπεριλαμβανομένων και των τηλεφώνων που αλλάζουν ανεπίσημα χέρια. To ποσοστό αυτό στην περίπτωση της ελληνικής αγοράς η οποία φτάνει περί τα 2 εκατ. smartphones ετησίως, ανέρχεται σε τουλάχιστον 200 χιλιάδες τηλέφωνα, αριθμός διόλου αμελητέος.Έρχονται στην Ελλάδα τα εκκεντρικά «Nothing»Η ίδια εταιρεία (TCCM) αναμένεται να φέρει από Σεπτέμβριο στην ελληνική αγορά και τα πολυσυζητημένα ακουστικά της Nothing, της startup εταιρείας που ξεκίνησε ο συν-ιδρυτής της One Plus, Carl Pei, και στην οποία συμμετέχει και ο Άκης Ευαγγελίδης. Να υπενθυμίσουμε ότι ο Carl Pei, υπήρξε ένα από τα μεγάλα στελέχη της Meizu πριν κάνει το επόμενο βήμα κι αποφασίσει σε ηλικία μόλις 24 ετών να ιδρύσει μαζί με τον Pete Lau την OnePlus. Η νέα του επιχειρηματική δραστηριότητα η οποία ακούει στο εκκεντρικό όνομα Nothing, στηρίζεται από την GV (Google Ventures) ενώ η μεγάλη λίστα των επενδυτών της περιλαμβάνει μεταξύ άλλων τον Tony Fadell (δημιουργό του iPod) και τον συν-ιδρυτή του Twitch, Kevin Lee. Όσο για το πρώτο της προϊόν είναι ένα ζευγάρι ακουστικά τα οποία έκαναν πρεμιέρα στις 27 Ιουλίου.Τα Nothing ear (1), όπως ονομάζονται, προσπαθούν να ξεχωρίσουν από τα λοιπά προϊόντα ήχου, αρχικά με τον σχεδιασμό τους, τον οποίο έχει αναλάβει η σουηδική Teenage Engineering - έχουν διαφανές σώμα και μέσα από το διαφανές πλαστικό μπορείτε να δείτε το εσωτερικό τους. Τα Ear 1 της Nothing φιλοδοξούν να αποτελέσουν το αντίπαλο δέος των Apple AirPods και των Samsung Galaxy Buds, με παράγοντες της αγοράς να επισημαίνουν πως έχουν πιθανότητα να το καταφέρουν. Άλλωστε παρά το γεγονός ότι οι πληροφορίες για τα νέα ακουστικά ήταν ελάχιστες πριν την κυκλοφορία τους, η εταιρεία κατάφερε να δημιουργήσει αρκετό «θόρυβο» για το λανσάρισμά τους. Σύμφωνα δε, με τον ιδρυτή της, η εταιρεία, η οποία συνηθίζει να δίνει στα προϊόντα της αντί για κωδικούς ονόματα από Pokemon - τα ακουστικά είχαν την κωδική ονομασία Aipom- έχει πολλά ακόμα προϊόντα στα σκαριά, χωρίς ωστόσο να έχει ανακοινώσει αν αφορούν περιφερειακά ή smartphones. Οι προαναφερθείσες αποτελούν μόνο δύο από τις νέες αφίξεις που αναμένεται να δούμε το προσεχές διάστημα στην εγχώρια αγορά smartphones και περιφερειακών. Ξεκινούν και οι Oppo και Vivo