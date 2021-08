2021-08-09 14:32:29

Σε θρίλερ έχει εξελιχθεί το πρόσωπο που θα παρουσιάσει το νέο παιχνίδι μαγειρικής του ΑΝΤ1 «Game of chefs». Εδώ και μήνες έχουν ακουστεί διάφορα ονόματα, όπως η Μαρία Μπεκατώρου, η Κατερίνα Καραβάτου, η Τζένη Θεωνά και η Αθηνά Οικονομάκου.



Τελικά, φαίνεται πως η θέση αυτή «κλειδώνει» στη Ντορέττα Παπαδημητρίου που επιστρέφει στον ΑΝΤ1 μετά από 7 χρόνια από τον backstage ρόλο της στο «Dancing with the stars 4».



Πηγή: TVNEA.COM

