Και ενώ όλα έδειχναν το β' μισό, η Μαρία Μπεκατώρου μπορεί να εμφανιστεί στον αέρα του MEGA αρκετά νωρίτερα.Σύμφωνα με πληροφορίες του Yupiii, ενώ ο αρχικός σχεδιασμός του καναλιού τοποθετούσε το show της Μαρίας Μπεκατώρου στο β' μισό της σεζόν, αυτό μπορεί να αλλάξει. Συγκεκριμένα, η διάσημη παρουσιάστρια μπορεί να επιστρέψει στα τηλεοπτικά πλατό μετά τα μέσα Νοεμβρίου, ίσως και ως τις αρχές Δεκεμβρίου, δίνοντας νέα πνοή στο πρόγραμμα του MEGA που μέχρι τότε όλοι ευελπιστούν να έχει βρει τα πατήματά του και να έχει αποδώσει καρπούς.

Ως γνωστόν εδώ και πολύ καιρό, το show που προορίζεται για τη Μαρία Μπεκατώρου είναι το "I can see your voice", που μπορεί να θυμίζει σε πολλά το "Your Face Sounds Familiar", ωστόσο στην πράξη δεν έχει καμία σχέση. Μιμήσεις αλλά και φωνές, κρυφοί παίκτες αλλά και διάσημα πρόσωπα, μπλέκονται σε ένα μουσικό project με νικητή σε κάθε επεισόδιο αλλά και μεγάλη δόση οικογενειακής ψυχαγωγίας.







Το δεύτερο project που έχει συζητήσει η Μαρία Μπεκατώρου, επίσης όπως έχει γίνει γνωστό εδώ και πολύ καιρό, είναι το "Chase". Πρόκειται για το χιουμοριστικό τηλεπαιχνίδι που παρουσιάζει από πέρυσι στην Κύπρο ο Τάσος Τρύφωνος, ως διάδοχη κατάσταση του "Αδύναμου κρίκου", και σημειώνει μεγάλη επιτυχία.







Μένει να δούμε τι θα βγει πρώτο στον αέρα του MEGA.







tvnea

Πηγή: TVNEA.COM