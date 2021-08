freegr

Ομάδα ερευνητών με δημοσίευση της στην επιθεώρηση «Monthly Notices of the Royal Astronomical Society» αναφέρουν ότι ένας ανυπολόγιστος και σε κάθε περίπτωση τεράστιος αριθμός μαύρων τρυπών ταξιδεύουν περιπλανώμενες στο Σύμπαν και κάποιες από αυτές βρίσκουν προσωρινό ή και μόνιμο καταφύγιο στις εξωτερικές περιοχές γαλαξιών.Εκεί οι περιπλανώμενες μαύρες τρύπες λειτουργώντας όπως αυτές που βρίσονται εντός των γαλαξιών συλλαμβάνουν την κοσμική ύλη ή τα διαστημικά σώματα (άστρα, πλανήτες) που βρίσκονται εντός του… βαρυτικού βεληνεκούς τους και τα εξαφανίζουν από τον συμπαντικό χάρτη. Οι ερευνητές αναφέρουν ότι οι περιπλανώμενες μαύρες είναι κατά πάσα πιθανότητα προϊόν γαλαξιακών συγκρούσεων.Όπως λένε οι κολοσσιαίας μάζας μαύρες τρύπες συνήθως καταλήγουν στο κέντρο των γαλαξιών αλλά σε ορισμένες περιπτώσεις οι σύνθετες κοσμικές αλληλεπιδράσεις που συμβαίνουν σε μια σύγκρουση/συγχώνευση γαλαξιών στέλνουν αυτά τα μυστηριώδη κοσμικά τέρατα μακριά από το νέο γαλαξία που σχηματίζεται και τα υποχρεώνουν να ταξιδεύουν στο Σύμπαν. Η νέα μελέτη δείχνει ότι κάποιες από αυτές τις τρύπες πλησιάζουν κάποια στιγμή ένα γαλαξία και εγκαθίστανται στην γαλαξιακή του άλω, ένα νέφος αερίου που περιβάλλει κατά βάση τους σπειροειδείς γαλαξίες όπως ο δικό μας.Ο υπολογισμός της μάζας αυτής της άλως μπορεί σύμφωνα με τους ερευνητές να αποκαλύψει την παρουσία μαύρων τρυπών εκεί αφού η γαλαξιακή άλως έχει ανάλογα με το μέγεθος κάθε γαλαξία δεδομένη μάζα και όταν εμφανίζονται αξιοσημείωτα αυξημένα επίπεδα αυτής της μάζας η αιτία θα πρέπει να θεωρείται η παρουσία εκεί μαύρων τρυπών. Οι ερευνητές υπολόγισαν ότι οι γαλαξίες με το μέγεθος και τα χαρακτηριστικά του δικού μας γαλαξία φιλοξενούν κατά μέσο δώδεκα περιπλανώμενες μαύρες τρύπες που καταπίνουν ότι υπάρχει στα σύνορα και τις εξωτερικές τους περιοχές.Freegr network blog- News about pc, technology.