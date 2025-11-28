2025-11-28 12:55:56
Φωτογραφία για Οι Τσεχικοί Σιδηρόδρομοι λανσάρουν νέο νυχτερινό τρένο από την Πράγα στα σύνορα με την Ουκρανία
Οι Τσεχικοί Σιδηρόδρομοι (České dráhy – ČD) θα επεκτείνουν την προσφορά νυχτερινών τρένων από τις 14 Δεκεμβρίου με μια νέα απευθείας υπηρεσία από την Πράγα προς το Πρζέμισλ στη νοτιοανατολική Πολωνία, παρέχοντας βελτιωμένη πρόσβαση στην πολωνο-ουκρανική περιοχή των συνόρων. Η υπηρεσία, που λειτουργεί στο πλαίσιο του EN 443 Σλοβακία, θα λειτουργεί καθημερινά με ένα βαγόνι δεύτερης θέσης με sidirodromikanea
ΜΟΙΡΑΣΤΕΙΤΕ
ΔΕΙΤΕ ΑΚΟΜΑ
Το Σωματείο Εργαζομένων Hellenic train για το δυστύχημα στο αμαξοστάσιο της ΣΤΑ.ΣΥ στον Πειραιά.
ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΑΡΘΡΟ
Το Σωματείο Εργαζομένων Hellenic train για το δυστύχημα στο αμαξοστάσιο της ΣΤΑ.ΣΥ στον Πειραιά.
Παρασκευή, 28/11/2025: Εργασίες ημέρας
ΕΠΟΜΕΝΟ ΑΡΘΡΟ
Παρασκευή, 28/11/2025: Εργασίες ημέρας
ΣΧΟΛΙΑΣΤΕ
ΑΚΟΛΟΥΘΗΣΤΕ ΤΟ NEWSNOWGR.COM
ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ
Οι ευρωπαϊκοί σιδηρόδρομοι προετοιμάζονται για αποφασιστική αλλαγή καθώς εντείνονται οι πιέσεις στον τομέα της διαχείρισης των σιδηροδρομικών μεταφορών και της κυβερνοασφάλειας
Οι ευρωπαϊκοί σιδηρόδρομοι προετοιμάζονται για αποφασιστική αλλαγή καθώς εντείνονται οι πιέσεις στον τομέα της διαχείρισης των σιδηροδρομικών μεταφορών και της κυβερνοασφάλειας
Κίνας: 11 νεκροί, 2 τραυματίες όταν δοκιμαστικό τρένο με σεισμικό εξοπλισμό εισήλθε σε λάθος γραμμές
Κίνας: 11 νεκροί, 2 τραυματίες όταν δοκιμαστικό τρένο με σεισμικό εξοπλισμό εισήλθε σε λάθος γραμμές
Κίνα: Τρένο έπεσε πάνω σε εργαζόμενους – Έντεκα νεκροί και δύο τραυματίες
Κίνα: Τρένο έπεσε πάνω σε εργαζόμενους – Έντεκα νεκροί και δύο τραυματίες
Το πιο τρελό ταξίδι με τρένο στην Ινδία: Αυτή η σιδηροδρομική διαδρομή διασχίζει βαθιά δάση με τίγρης
Το πιο τρελό ταξίδι με τρένο στην Ινδία: Αυτή η σιδηροδρομική διαδρομή διασχίζει βαθιά δάση με τίγρης
Τρένο στην Ουγγαρία αναγκάστηκε να σταματήσει μετά από υπερχείλιση τουαλέτας που είχε χυθεί σε βαγόνι!
Τρένο στην Ουγγαρία αναγκάστηκε να σταματήσει μετά από υπερχείλιση τουαλέτας που είχε χυθεί σε βαγόνι!
ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΑ ΑΡΘΡΑ
Hellenic Train: Από αύριο αλλαγή ώρας αναχώρησης της αμαξοστοιχίας 1301 Κιάτο-Πειραιάς
Hellenic Train: Από αύριο αλλαγή ώρας αναχώρησης της αμαξοστοιχίας 1301 Κιάτο-Πειραιάς
Το Beyfortus άλλαξε
Το Beyfortus άλλαξε "σήμανση" στην υποβολή: Τι πρέπει να προσέξουν τα φαρμακεία
Ανακοίνωση Ι Ν Αγίου Νικολάου Αστακού
Ανακοίνωση Ι Ν Αγίου Νικολάου Αστακού
Απογευματινή ζώνη: Το «Deal» σαρωτής της τηλεθέασης – Ποιες εκπομπές ακολούθησαν
Απογευματινή ζώνη: Το «Deal» σαρωτής της τηλεθέασης – Ποιες εκπομπές ακολούθησαν
Prime Time & Late Night: Κυριαρχία για τον Alpha – Ξεχώρισε η «Αυτοψία» στη βραδινή ζώνη
Prime Time & Late Night: Κυριαρχία για τον Alpha – Ξεχώρισε η «Αυτοψία» στη βραδινή ζώνη