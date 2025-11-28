2025-11-28 12:55:56

Οι Τσεχικοί Σιδηρόδρομοι (České dráhy – ČD) θα επεκτείνουν την προσφορά νυχτερινών τρένων από τις 14 Δεκεμβρίου με μια νέα απευθείας υπηρεσία από την Πράγα προς το Πρζέμισλ στη νοτιοανατολική Πολωνία, παρέχοντας βελτιωμένη πρόσβαση στην πολωνο-ουκρανική περιοχή των συνόρων. Η υπηρεσία, που λειτουργεί στο πλαίσιο του EN 443 Σλοβακία, θα λειτουργεί καθημερινά με ένα βαγόνι δεύτερης θέσης με sidirodromikanea

ΜΟΙΡΑΣΤΕΙΤΕ

ΔΕΙΤΕ ΑΚΟΜΑ