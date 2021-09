Τα πρώτα ζευγάρια που έχουν «κλειδώσει» κατά 95% στο «Just the two of us» παρουσίασε σήμερα το «Happy Day» και η Τίνα Μεσσαροπούλου.

Είναι τα εξής:

Ιωάννα Τούνη-Θοδωρής Φέρρης

Δημήτρης Αλεξάνδρου-Κατερίνα Λιόλιου

Πηγή Δεβετζή-Θάνος Πετρέλης

Αλεξάνδρα Παναγιώταρου- (Αναζητείται παρτενέρ)

Ειρήνη Παπαδοπούλου-Τζέιμς Καφετζής

Μάρα Μειμαρίδη-Stan

Κώστας Φραγκολιάς-Μαντώ

Χάρης Βαρθακούρης-(Αναζητείται παρτενέρ- Έγινε πρόταση στην Τίνα Μεσσαροπούλου, αλλά η γνωστή τηλεκριτικός δεν είπε το «ναι».

tvnea

Πηγή: TVNEA.COM