2025-11-16 07:28:46

Από την Τετάρτη 19 Νοεμβρίου 2025, προστίθενται 6 νέα δρομολόγια ανά κατεύθυνση στα ήδη υπάρχοντα 11 μεταξύ Θεσσαλονίκης και Σίνδου, διαμορφώνοντας ένα σύνολο 17 καθημερινών δρομολογίων.Η νέα αυτή υπηρεσία διευκολύνει σημαντικά τη μετακίνηση φοιτητών και εργαζομένων της περιοχής, καθώς από τον σταθμό της Σίνδου υπάρχει διασύνδεση με λεωφορεία του ΟΑΣΘ, που εξασφαλίζει εύκολη πρόσβαση προς το sidirodromikanea

ΜΟΙΡΑΣΤΕΙΤΕ

ΔΕΙΤΕ ΑΚΟΜΑ