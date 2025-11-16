2025-11-16 07:28:46
Φωτογραφία για Αυτα είναι τα δρομολόγια Θεσσαλονίκη -Σίνδος - Θεσσαλονίκη.
Από την Τετάρτη 19 Νοεμβρίου 2025, προστίθενται 6 νέα δρομολόγια ανά κατεύθυνση στα ήδη υπάρχοντα 11 μεταξύ Θεσσαλονίκης και Σίνδου, διαμορφώνοντας ένα σύνολο 17 καθημερινών δρομολογίων.Η νέα αυτή υπηρεσία διευκολύνει σημαντικά τη μετακίνηση φοιτητών και εργαζομένων της περιοχής, καθώς από τον σταθμό της Σίνδου υπάρχει διασύνδεση με λεωφορεία του ΟΑΣΘ, που εξασφαλίζει εύκολη πρόσβαση προς το sidirodromikanea
Ο Ήρωας που μαχαιρώθηκε σε τρένο πήρε εξιτήριο από το νοσοκομείο
Ο Ήρωας που μαχαιρώθηκε σε τρένο πήρε εξιτήριο από το νοσοκομείο
Βρέχει στη φτωχογειτονιά από τη χορωδία του Ψυχαγωγικού Ομίλου Σιδηροδρομικών Αττικής
"Βρέχει στη φτωχογειτονιά" από τη χορωδία του Ψυχαγωγικού Ομίλου Σιδηροδρομικών Αττικής
Από τις 19 Νοεμβρίου τα νέα δρομολόγια Θεσσαλονίκη – Σίνδος Στο πανεπιστήμιο σε λιγότερο από…ακαδημαϊκό τέταρτο
Θεσσαλονίκη: Στις 18 Νοεμβρίου ξεκινά ο Δυτικός Προαστιακός για Σίνδο
Hellenic Train: Επανέρχονται από αύριο τα σιδηροδρομικά δρομολόγια στο τμήμα Μποζαΐτικα - Ρίο.
Hellenic Train : Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στο τμήμα Θεσσαλονίκη-Λάρισα
Αυτά τα δυο project στο τραπέζι των αποφάσεων του ΣΚΑΪ
Hellenic Train: Αποκαταστάθηκε η κυκλοφορία στο τμήμα Άνω Λιόσια – Νέα Πέραμος.
Βασιλικά εγκαίνια για νέο σταθμό τραμ-τρένων στη Νότια Ουαλία - Ο Βασιλιάς Κάρολος Γ΄ στην καμπίνα ενός νέου τραμ-τρένου.
Hellenic Train: Διεκόπη η κυκλοφορία στο τμήμα Άνω Λιόσια – Νέα Πέραμος λόγω πυρκαγιάς
Έτσι έκανε πρεμιέρα η εκπομπή Εδώ Tv!
Hellenic Train: Αμαξοστοιχία ακινητοποιήθηκε λίγο μετά τον σιδηροδρομικό σταθμό Σίνδου, λόγω τεχνικού προβλήματος. Αποζημιώσεις στους επιβάτες