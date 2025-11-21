2025-11-21 20:10:42

Με αφορμή τις δηλώσεις που παραχώρησε η Άντζυ Ανδριτσοπούλου στην κάμερα του Super Κατερίνα στον Alpha, η Κατερίνα Καινούργιου θέλησε την Παρασκευή να κάνει μια σύντομη αλλά ουσιαστική αναφορά στις πρωινές εκπομπές του παρελθόντος.



Αν και αρχικά φάνηκε να θυμάται με μια νότα νοσταλγίας εκείνη την εποχή της τηλεόρασης, η εγκυμονούσα παρουσιάστρια ξεκαθάρισε πως υπάρχουν αρκετοί λόγοι για τους οποίους δεν της λείπουν καθόλου εκείνες οι συνθήκες. Εξήγησε μάλιστα ότι, τότε, το κλίμα ήταν συχνά φορτισμένο, με εντάσεις και απαιτήσεις που — όπως υπογράμμισε — δεν θα ήθελε να ξαναζήσει.



Ειδικότερα, η Κατερίνα Καινούργιου αναφώνησε αρχικά πως “που είναι αυτά τα ένδοξα πρωινά; Πάνε αυτές οι ωραίες, καλές εποχές πια. Δεν νομίζω να δούμε ξανά μόντελινγκ σε πρωινό. Αλλά δεν μου λείπουν κιόλας, να το πω έτσι σ’ αυτό που λέμε μας λείπουν ή δεν μας λείπουν”.



“Αλλάζουν τα χρόνια, αλλάζει ο κόσμος, άλλα πράγματα θέλει να δει. Άμα σου λείπουν, βάλε στο Youtube και δες τα. Εμένα δηλαδή, ακόμα και πράγματα που μπορεί να κάναμε παλιότερα, δεν μου λείπουν τώρα”.



“Μπορεί να είχα περάσει καλά ή να χάζευα, άμα θέλω να τα χαζέψω όμως θα τα βάλω στο Youtube” συμπλήρωσε, ακόμα, η Κατερίνα Καινούργιου στον αέρα της πρωινής της εκπομπής στον Alpha.



Πηγή: tvnea.com



