Τον βλέπαμε πέρυσι στο «Love It» της Ιωάννας Μαλέσκου, ενώ το Καλοκαίρι πέρασε από δοκιμαστικό για να βρεθεί στην παρουσίαση του «Ελλάδα έχεις ταλέντο».

Ο λόγος για τον Παναγιώτη Χατζηδάκη που φαίνεται πως δεν θα βρεθεί εκτός τηλεόρασης τη φετινή σεζόν. Οι αποκλειστικές πληροφορίες που φτάνουν στο tvnea.com αναφέρουν πως σε προχωρημένες συζητήσεις βρίσκεται ο παρουσιαστής για να συμμετάσχει ως διαγωνιζόμενος στο «Just the two of us».

Να σημειωθεί πως είχε δεχθεί πρόταση και για το πρώτο «Just the two of us», αλλά τότε είχε πει «όχι» λόγω τηλεοπτικών υποχρεώσεων καθώς βρισκόταν στο «Καλύτερα δεν γίνεται».

Πηγή: TVNEA.COM