Στον ALPHA επιστρέφει το Just the 2 of Us με τον Νίκο Κοκλώνη. Σύμφωνα με το ρεπορτάζ της Ναταλίας Ανδρικοπούλου στο «Χαμογέλα και Πάλι», ο παρουσιαστής σκέφτηκε να υπάρχει αλλαγή στο άτομο των backstage,να υπάρχει ένας guest ο οποιος δεν θα ανήκει αποκλειστικά από το ALPHA.

Μαλιστα,ένα πρόσωπο που φαίνεται πω ο σταθμός θέλει να αξιοποιήσει,είναι η Εβελίνα Νικόλιζα, η οποία η οποία είναι στην εκπομπή της Ναταλίας Γερμανού. Παράλληλα,μέσα στα άτομα αυτά θα βρίσκεται και η Ελένη Βουλγαράκη που είναι στο πάνελ της εκπομπης «Χαμογελα και πάλι».

Τελος, ο Χάρης Βαρθακούρη θα είναι στο λαμπερό show μαζί με την περσινή νικήτρια του Big Brother, την Άννα Μαρία Ψυχαράκη.

Πηγή: TVNEA.COM