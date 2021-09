Πρεμιέρα έκανε το νέο show του ALPHA "JUST THE 2 OF US" και οι μετρήσεις τουλάχιστον στη πρεμιέρα, έδειξαν οτι οι τηλεθεατές το περίμεναν . Μάλιστα δεν είναι τυχαίο ότι το show κατάφερε να περάσει σε νούμερα και το βαρύ πυροβολικό του ΣΚΑΙ, το THE VOICE.

Αναλυτικά:

JUST THE 2 OF US 22.4

THE VOICE OF GREECE 17.8







