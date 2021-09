tinanantsou.blogspot.gr

Διάλεξη του Καθηγ. Δημήτρη Νανόπουλου στη Λωζάννη με θέμα: "The first 10-³° s". Ο κ. Νανόπουλος είναι διακεκριμένος καθηγητής Φυσικής Υψηλών Ενεργειών στο Texas A&M University και τακτικό μέλος της Ακαδημίας Αθηνών.