Το «The Voice of Greece» διατήρησε τη δυναμική του και τον Νοέμβριο! Σύμφωνα με τα επίσημα στοιχεία της Nielsen, τερμάτισε πρώτο στο σύνολο κοινού με ποσοστό 22,5% και πρώτο στο δυναμικό κοινό 18-54 με 17,2%. 2.454.077 τηλεθεατές συντονίστηκαν έστω για 1’ στη συχνότητα του ΣΚΑΪ και παρακολούθησαν το πρόγραμμα που απευθύνεται σε όλη την οικογένεια.

Από το Σάββατο 6 Δεκεμβρίου στις 21.00, ο χαρισματικός παρουσιαστής Γιώργος Καπουτζίδης μας καλωσορίζει στην τρίτη και πιο απαιτητική φάση του μουσικού διαγωνισμού: των Battles! Την φάση που οι τέσσερις coaches, ο Πάνος Μουζουράκης, ο Χρήστος Μάστορας, ο Γιώργος Μαζωνάκης και η Έλενα Παπαρίζου, αποφασίζουν για τελευταία φορά...

Ο κάθε coach έχει στην ομάδα του 17 τραγουδιστές, οι οποίοι χωρίζονται σε δυάδες και μία τριάδα, ερμηνεύοντας μοναδικά ντουέτα. Μόνο ένας ή μία όμως, θα προκριθεί στα Cross Battles LIVE, εκτός κι αν κάποιος coach ενεργοποιήσει το button του steal.

Πλέον, τα πράγματα δυσκολεύουν τόσο για τους coaches, όσο και για τους διαγωνιζόμενους που θέλουν να προκριθούν. Άραγε, σε ποια ομάδα κρύβεται η Καλύτερη Φωνή της Ελλάδας;

Πέρα από το διαγωνιστικό κομμάτι, οι coaches προσκαλούν αγαπημένους φίλους-καλλιτέχνες να παρουσιάσουν νέα acts που θα συζητηθούν. Το Σάββατο 6 Δεκεμβρίου, ο Χρήστος Μάστορας υποδέχεται έναν από τους πιο εμβληματικούς τραγουδιστές της γενιάς του: τον Πασχάλη. Οι δυο τους, σχεδόν δύο χρόνια μετά την καλλιτεχνική συνύπαρξή τους στη σκηνή του Ωδείου Ηρώδου Αττικού, ξανασυναντιούνται. Αυτή τη φορά στη σκηνή του «The Voice of Greece» και ερμηνεύουν τραγούδια από τη δισκογραφία του Πασχάλη –και όχι μόνο-, που μας ξεσηκώνουν!

«THE VOICE OF GREECE»

Κάθε Σάββατο & Κυριακή στις 21.00, στον ΣΚΑΪ







Πηγή: tvnea.com