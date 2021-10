Πρώτη ημέρα του Οκτωβρίου και ο κορονοϊός συνεχίζει να επιμένει καθώς καταγράφηκαν 2636 κρούσματα με την Αθήνα, τη Θεσσαλονίκη αλλά και τη Λάρισα να προβληματίζουν έντονα.Οι θερμοκρασίες πέφτουν, ο καιρός χαλάει και αυτό το πρώτο σαββατοκύριακο του Οκτωβρίου κρύβει πολλούς κινδύνους καθώς οι συγκεντρώσεις στα σπίτια θα είναι πολλές με τα παιδιά να αποτελούν το επίκεντρο της πανδημίας.Και αυτό γιατί η διασπορά στους μαθητές είναι αρκετά μεγάλη καθώς το 1/3 των νέων κρουσμάτων κορονοϊού είναι παιδιά. Την ίδια ώρα, οι ειδικοί χτυπούν το «καμπανάκι», υπενθυμίζοντας ότι ο ιός μεταδίδεται σε 15 μόλις δευτερόλεπτα.«Μονόδρομος τα self tests στα παιδικά πάρτι»Στην ενημέρωση της Πέμπτης η καθηγήτρια Παιδιατρικής Λοιμωξιολογίας και μέλος της Επιτροπής των Εμπειρογνωμόνων Βάνα Παπαευαγγέλου ζήτησε από τους γονείς να είναι προσεκτικοί ποιους θα καλούν στα σπίτια τους τώρα που χειμωνιάζει και πρότεινε self test στα παιδικά πάρτι.«Ο καθένας μας πρέπει να επιλέγει ποιους θα φέρει στο σπίτι του, να είναι άνθρωποι που εμπιστεύεται ότι έχουν εμβολιαστεί και φυσικά αν πρόκειται να κάνει κάτι μεγαλύτερο με περισσότερα άτομα η χρήση του self test είναι κάτι το οποίο θα το έβλεπα πολύ θετικά», ανέφερε χαρακτηριστικά.«Ο κορονοϊός κάνει πάρτι στους κλειστούς χώρους»Την ίδια ώρα, ο παιδίατρος Μάριος Ανδρέου μιλώντας στο Star έδωσε συμβουλές σε γονείς και παιδιά για τις μαζώξεις σε εσωτερικούς χώρους, προκειμένου να αποφευχθεί η διασπορά του κορονοϊού.«Όταν παιδιά μαζεύονται για κοινωνικές εκδηλώσεις σε κλειστό χώρο με κλειστά παράθυρα, λόγω χαμηλής θερμοκρασίας έχουμε αυξημένο ιδικό φορτίο, που σημαίνει αυξημένη μεταδοτικότητα και νοσηρότητα. Πρέπει να προστατεύσουμε λοιπόν τις εκδηλώσεις μας όσο γίνεται σε μικρότερο αριθμό και να κάνουμε αυτό που λέμε τις λεγόμενες φούσκες, δηλαδή να συναναστρεφόμαστε με τα ίδια άτομα», είπε.Οι ανεμβολίαστοι «κοκκίνισαν» τη βόρεια ΕλλάδαΣε καθεστώς μίνι lockdown βρίσκεται η βόρεια Ελλάδα με τη Θεσσαλονίκη να βρίσκεται στο προσκήνιο. Από το πρωί της Παρασκευής η μουσική στα καταστήματα της εστίασης έκλεισε και η αγωνία όλων είναι αν η πόλη καταφέρει να βγει από το μίνι lockdown σε μια εβδομάδα.Η απαγόρευση κυκλοφορίας από τη 01:00 μετά τα μεσάνυχτα εώς τις 06:00 το πρωί επιστρέφει για τους κάτοικους της Θεσσαλονίκης.Στο «κόκκινο» δέκα περιφέρειεςΆλλες δέκα περιφέρειες βρίσκονται στο κόκκινο, ενώ η πληρότητα στις ΜΕΘ ξεπερνά το 90%. Τα νοσοκομεία της πόλης γεμίζουν και οι εφημερίες γίνονται όλο και πιο δύσκολες.«Στο 100% η πληρότητα στη μονάδα εντατικής θεραπείας και σχεδόν το 90% της απλής κλινικής covid καλυμμένο» σημείωσε ο συντονιστής πνευμονολογικού τμήματος «Παπανικολάου» Αδαμάντιος Χλωρός, ενώ ο εκπρόσωπος των εργαζομένων του νοσοκομείου, Χρήστος Παπαστεργίου πρόσθεσε πως «είναι στα όρια. Δεν υπάρχει περιθώριο για αύξηση εισαγωγών».Οι διακομιδές ασθενών ξεκίνησαν και πάλι καθώς σε πολλά νοσοκομεία δεν υπάρχουν διαθέσιμα κρεβάτια στην εντατική. Μόλις 4 κρεβάτια είναι κενά στη Λάρισα, ένα στην Καβάλα, ένα στη Χαλκιδική και κανένα στη Βέροια.«Πάνω από 90% καλυμμένες οι ΜΕΘ στην βόρεια Ελλάδα. Αν καλυφθεί το 10% που θα πάει ο κόσμος να νοσηλευτεί» σημείωσε μέσα από το MEGA η πρόεδρος της ΕΙΝΑΠ, Ματίνα Παγώνη.Προβληματισμός για τις παρελάσειςΟι εορτασμοί για το τριήμερο του Αγίου Δημητρίου, ήδη, προβληματίζουν τους ειδικούς, καθώς υπάρχει κίνδυνος ο συνωστισμός να αυξήσει τη διασπορά του ιού.Στην αρχές της εβδομάδας η επιτροπή των ειδικών θα εξετάσει εκ νέου τα επιδημιολογικά δεδομένα για Θεσσαλονίκη και βόρεια Ελλάδα. Τα χαμηλά ποσοστά εμβολιασμού όμως που μετά βίας σε κάποιες περιοχές αγγίζουν το 50% μπορεί να κρατήσουν την περιοχή σε καθεστώς μέτρων για αρκετές εβδομάδες.newsit.gr