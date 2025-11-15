2025-11-15 17:14:20

Αστυνομικοί του τμήματος Τροχαίας σταματούσαν χθες το πρωί τους οδηγούς στην οδό Τσιμισκή και τους καλούσαν να σταθμεύσουν δίπλα στο πεζοδρόμιο. Απορημένοι –ίσως και λίγο τρομαγμένοι– οι οδηγοί κατέβαζαν το τζάμι, ρωτώντας τι συμβαίνει και με έκπληξη έβλεπαν έναν κύριο με λευκή ποδιά να τους δίνει κάτι. Ο κύριος με τη λευκή ποδιά ήταν ο πρόεδρος του Φαρμακευτικού Συλλόγου Θεσσαλονίκης Διονύσης Ευγενίδης, ο οποίος μοίραζε δωρεάν self test για την ανίχνευση αλκοόλ, στο πλαίσιο δράσης που συνδιοργάνωσαν ο ΦΣΘ και ο Συνεταιρισμός Φαρμακοποιών (ΣΥ.ΦΑ.) Θεσσαλονίκης, με τη συνδρομή της Διεύθυνσης Τροχαίας Θεσσαλονίκης.



Στόχος της δράσης, στο πλαίσιο της οποίας μοιράστηκαν περίπου 1.000 self test ανίχνευσης αλκοόλ, ήταν «να μπει φρένο» στα τροχαία καθώς, σύμφωνα με επίσημα στοιχεία, το 25% των θανατηφόρων τροχαίων γίνεται υπό την επήρεια αλκοόλ. Το μήνυμα της δράσης ήταν σαφές: «H υπεύθυνη οδήγηση ξεκινά πριν βάλουμε μπρος το αυτοκίνητο. Κάνε το alcoselftest, προστάτεψε ζωές».



