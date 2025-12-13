2025-12-13 12:13:12

Η αναβάθμιση και προσθήκη κλιματισμού σε συρμούς του Μετρό και του Ηλεκτρικού με στόχο τη βελτίωση των συνθηκών μετακίνησης των επιβατών είναι στο επίκεντρο των προτεραιοτήτων του Υπουργείου Μεταφορών και της ΣΤΑΣΥ..newsbeast.grΤις προηγούμενες ημέρες οι Σταθερές Συγκοινωνίες δημοσίευσαν επίσημα την πρόσκληση για προκαταρκτική διαβούλευση σχετικά με την υποβολή ολοκληρωμένης οικονομοτεχνικής sidirodromikanea

