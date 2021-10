Η αμερικάνικη πλατφόρμα με σειρές και ταινίες καταφθάνει και στη χώρα μας.

Το HBO Max ανακοίνωσε ότι η υπηρεσία του θα είναι διαθέσιμη πλέον και στην Ευρώπη. Ξεκινάει πρώτα στη Σουηδία, τη Δανία, τη Νορβηγία, τη Φινλανδία, την Ισπανία και την Ανδόρα στις 26 Οκτωβρίου 2021 και στη συνέχεια επεκτείνεται στην Κεντρική και Ανατολική Ευρώπη και την Πορτογαλία το 2022. Μέσα στο 2022 το HBO Max θα ξεκινήσει επίσης σε Ελλάδα, Τουρκία, Ισλανδία, Εσθονία, Λετονία και Λιθουανία.

Το HBO Max συγκεντρώνει ταινίες και σειρές από Warner Bros., HBO, DC, Cartoon Network και Max Originals. Οι ταινίες της Warner Bros. θα είναι διαθέσιμες στο HBO Max μόλις 45 ημέρες μετά την προβολή τους.

Για τον πρώτο χρόνο θα προσφέρει κι έκπτωση στη συνδρομή, θα πληρώνεις μόνο τους 8 από τους 12 μήνες. Στην Ισπανία βγαίνει η μηνιαία συνδρομή στα 5.99 ευρώ.

Δείτε ενδεικτικά κάποιους από τους τίτλους: Harry Potter, Godzilla vs. Kong, Dunkirk, The Lord of the Rings, The Shining και A Clockwork Orange. Επίσης The Joker, Wonder Woman 1984, Aquaman, Batman v Superman και Justice League του Zack Snyder. Αλλά και σειρές του HBO όπως το Game of Thrones , The Sopranos, Succession, Scenes from A Marriage, The Undoing, Sex and the City και Euphoria. Τα Hit Max Originals περιλαμβάνουν The Flight Attendant, Gossip Girl, Raised by Wolves και Friends: The Reunion.

tvnea

Πηγή: TVNEA.COM