Στη σκηνή του Just the 2 of Us θα ανέβει η Κατερίνα Καινούργιου.Η λαμπερή παρουσιάστρια της εκπομπής Super Κατερίνα θα εμφανιστεί στο 4ο live του J2US σε ρόλο-έκπληξη.

Στο πλευρό του μοναδικού Νίκου Κοκλώνη θα δώσει τη δική της πινελιά και θετική ενέργεια σε μία απολαυστική βραδιά με χορό, τραγούδι και πολλές ανατροπές!Πρόκειται για μία από τις εκπλήξεις που επιφυλάσσει το μουσικό σόου.

