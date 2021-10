2021-10-15 13:10:42

Ο μεγαλύτερος φορέας δημόσιων συγκοινωνιών της χώρας, prague public transit co., inc. (DPP), ξεκινά έναν διεθνή διαγωνισμό για την ανάδειξη νέου του σχεδιασμού του τελεφερίκ της πόλης στο λόφο Πέτριν, σηματοδοτώντας ένα τεράστιο βήμα στον εκσυγχρονισμό της ιστορίας της χώρας.



Οι σχεδιαστές από όλο τον κόσμο καλούνται να εναλλάσσουν το ορόσημο σε ένα διαχρονικό, καινοτόμο και σύγχρονο έργο, σεβόμενοι τις τάσεις των δημόσιων συγκοινωνιών του 21ου αιώνα και τις τοπικές ιδιοφυείς τοποθεσίες.



Αναπόσπαστο μέρος της δημόσιας συγκοινωνίας της Πράγας., Inc καλωσορίζει τουρίστες, κατοίκους, φοιτητές, σκιέρ και ποδηλάτες από το άνοιγμα της στο κοινό το 1891. Σε αυτά τα χρόνια, το τελεφερίκ έχει υποστεί διάφορες αλλαγές τεχνολογικά, από το σύστημα αντιστάθμισης νερού, στα πιο προηγμένα εργαλεία οδήγησης και ηλεκτροκινητήρα. Μετά από ζημιές και πολλά έξοδα επισκευής, το 1985 κατασκευάστηκαν νέα αυτοκίνητα με τροποποιημένες εγκαταστάσεις μαζί με δομικά ενισχυμένη πίστα και ράγες.



35 χρόνια αργότερα και με την ανάγκη εκσυγχρονισμού του υπάρχοντος μηχανισμού, η μεταφορική εταιρεία εγκρίνει και προκηρύσσει διαγωνισμό. Μαζί με τις οπτικές, τεχνικές και πρακτικές ιδιότητες, ο 4λεπτος σιδηροδρομικός σιδηρόδρομος παρέχει επίσης τα μέσα για να απολαύσετε τη χαρακτηριστική τοπογραφία της πόλης. Στα 237 μέτρα πάνω από την επιφάνεια της θάλασσας, είναι έτοιμο για γενική ανακαίνιση.



