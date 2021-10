Πολύ μεγάλη συζήτηση έχει ανοίξει τελευταία για το πολυπόθητο lead in. Δεν είναι λίγοι αυτοί που ακούν lead in και δε γνωρίζουν την ακριβή έννοια του ή ίσως δεν θέλουν να την καταλάβουν για δικους τους ψυχολογικούς σκοπούς ή γοήτρου.

Αναμφισβήτητα το lead in υπάρχει και γι' αυτούς που δεν καταλαβαίνουν , είναι η πάσα του προηγουμένου προγράμματος στο επόμενο, το δεκαπεντάλεπτο ή ακόμα και το λεπτό .

Το αγαπητό lead in είναι αλήθεια πώς έχει σώσει προγράμματα , αλλά τα έχει καταστρέψει κολλάς.. Η μεγαλύτερη καταστροφή σε Lead in έχει υποστεί φέτος η σειρά Άγριες Μέλισσες. Για παράδειγμα, το game of chefs στο τελευταίο του 15' πριν ρίξει τίτλους τέλους είχε 4,6% , μόλις ξεκινούν οι Άγριες Μέλισσες στο εισαγωγικό κομμάτι του προηγούμενο επεισοδίου, το φτάνει στο 13% και στο επόμενο 15' το εκτοξεύει στο 21% με ανοδικές τάσσει μέχρι και 29%+. Θα μου πείτε στο συγκεκριμένο παράδειγμα παίζει ρόλο και τι παίζει απέναντι

. Προφανώς και κάποιος που παρακολουθεί π.χ ΣΑΣΜΟ κι όχι game of chefs , θα τελειώσει πρώτα το επεισόδιο και θα μετακινηθεί αλλού. Αν με ρωτάτε αν οι Άγριες Μέλισσες έπαιζαν απέναντι από το Σασμό, θα σας απαντήσω ότι θα γίνονταν μεγάλη μάχη χωρίς ξεκάθαρη πρωτιά. Άλλωστε ο ALPHA δεν τόλμησε να το βάλει απέναντι, αλλά πήγε σε πιο ασφαλή μονοπάτια, πρώτα στις 20:00 (για να χτίσει κοινό) χωρίς να παίζει κανένα νέο πρόγραμμα και με διπλά επεισόδια και μετα στις 21:00 χτίζοντας έτσι μια εβδομαδιαία συνήθεια

Το lead in για να συνεχίσω είναι τόσο δυναμικό που ένα πρόγραμμα ας πούμε ο Σασμός μπορεί και να σώσει σε τηλεθέαση μέχρι και το THE BACHELOR. Ας πάρουμε την χθεσινή ημέρα . Στο τελευταίο 15' , ο Σασμός ήταν στο 25,8% και το έδωσε στο THE BACHELOR που κράτησε κάποιους τηλεθεατές με το πρώτο 15' να είναι στο 14,7%,ενώ στο επόμενο μειώθηκε κι άλλο κάνοντας 11% , για να φτάσει στο 9% αμέσως μετά...

Σίγουρα ο τηλεθεατής ξέρει τι θέλει να δει και τι ώρα. Ένας τηλεθεατής που παρακολουθεί μια σειρά δεν θα την αφήσει στα τελευταία λεπτά για να πάει σε άλλο κανάλι. Αντιθέτως στα πρωινά π.χ βλέπουμε οτι το lead καταστρέφει αλλά και σώζει... Πάρτε παράδειγμα το MEGA Καλημέρα με το Πάμε Δανάη που λαμβάνει η τελευταία ένα δυνατό lead in και το κρατάει, πράγμα που σημαίνει οτι ο τηλεθεατές δεν έμεινε μόνο γιατί ξεχάστηκε η οτιδήποτε άλλο, αλλά γιατί θέλει να το δει.

Άλλο ένα παράδειγμα κακού Lead in αυτή του Καλημέρα Ελλάδα με το Πρωινό. Η ενημερωτική εκπομπή απο τις 9 μέχρι και το τέλος του σημειώνει αρκετά μεγάλη πτώση καθημερινά, δίνοντας έτσι χαμηλό lead in στο Πρωινό που παλεύει να τα σταθεροποιήσει αλλά και να τα ανεβάσει στη συνέχεια

Το lead in θα σε σώσει στην αρχή και μόνο, αν ο τηλεθεατές δεν θέλει να σε δει θα σε καταστρέψει στα αμέσως επόμενα λεπτά, γιατί πολύ απλά θα αλλάξει κανάλι.

tvnea

Πηγή: TVNEA.COM