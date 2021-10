Το τμήμα Φυσικής Αθηνών διοργανώνει διαδικτυακό σεμινάριο την Τετάρτη 27 Οκτωβρίου 2021 φιλοξενώντας τον διαπρεπή καθηγητή Federico Capasso από το Παν/μιο του Harvard, 'πατέρα' του quantum cascade laser και των μετα-επιφανειών (metasurfaces) με τίτλο "Flat optics based on Metasurfaces: From mew components and cameras to structured light."

Μία σύντομη περίληψη της σταδιοδρομίας του Prof. Capasso https://youngmindsnkua.com/capassoseminar/Περισσότερες πληροφορίες για το σεμινάριο εδώ: http://www.phys.uoa.gr/seminaria