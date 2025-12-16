2025-12-16 09:22:36
Φωτογραφία για Μετρό: Εκτός λειτουργίας η Γραμμή 3 στο τμήμα Χολαργός – Δουκίσσης Πλακεντίας – Αεροδρόμιο
Όπως ανακοίνωσε η ΣΤΑΣΥ υπάρχει τεχνικό πρόβλημα στη σηματοδότηση - Δεν έχει γίνει γνωστό πότε θα επιδιορθωθεί η βλάβηskai.grΠροβλήματα σημειώνονται το πρωί της Τρίτης στην κυκλοφορία στο Μετρό Αθηνών. Όπως ανακοίνωσε η ΣΤΑΣΥ, προσωρινά η κυκλοφορία στη Γραμμή 3 του Μετρό διεξάγεται στο τμήμα Δημοτικό Θέατρο – Εθνική Άμυνα, λόγω τεχνικού προβλήματος στη σηματοδότηση.Εκτός λειτουργίας είναι το sidirodromikanea
