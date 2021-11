tinanantsou.blogspot.gr

Το ΕΚΠΑ στην 46η θέση παγκοσμίως στο επιστημονικό πεδίο των «μεταδοτικών ασθενειών» και στην 260η θέση συνολικά στην παγκόσμια κατάταξη «US News – Best Global University Rankings 2022»https://www.usnews.com/education/best-global-universities/greeceΔημοσιεύθηκε για 8η συνεχόμενη χρονιά από τον ειδησεογραφικό οργανισμό “US News”, η παγκόσμια κατάταξη Πανεπιστημίων «Best Global University Ranking 2022». Πρόκειται για μία από τις επτά πιο σημαντικές κατατάξεις παγκοσμίως. Το Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών βρίσκεται στη θέση 260 μεταξύ των 1750 Πανεπιστημίων, και στην 1η θέση μεταξύ των δέκα (10) Ελληνικών Ιδρυμάτων που βρίσκονται στην εν λόγω κατάταξη. Επιπροσθέτως καταλαμβάνει την 46η θέση παγκοσμίως στο επιστημονικό πεδίο – ερευνητικό αντικείμενο των «μεταδοτικών ασθενειών» (Πίνακας 1). Σε Ευρωπαϊκό επίπεδο, το Ε.Κ.Π.Α. κατέχει τη 111η θέση μεταξύ των 638 Πανεπιστημίων που συμπεριλήφθηκαν στην αξιολόγηση.Από το σύνολο των πανεπιστημίων που δραστηριοποιούνται παγκοσμίως, επιλέχθηκαν αρχικά 1849 Πανεπιστήμια με την τελική συνολική κατάταξη των 1750 καλύτερων Πανεπιστημίων να καλύπτει ένα εύρος 90 χωρών. Η εν λόγω κατάταξη λαμβάνει δεδομένα από την εταιρεία Thomson Reuters (InCitesTM research analytics solutions).Για να συμπεριληφθεί ένα Πανεπιστήμιο στα 1750, θα πρέπει πρώτα να είναι μεταξύ των κορυφαίων 250 πανεπιστημίων στα αποτελέσματα της παγκόσμιας έρευνας φήμης της Thomson Reuters. Στη συνέχεια, ένα ίδρυμα πρέπει να είναι μεταξύ εκείνων που είχε τον μεγαλύτερο αριθμό δημοσιεύσεων κατά τη διάρκεια των τελευταίων πέντε ετών και τα άρθρα αυτά να αναφέρονται ή να αναπαράγονται από τα κορυφαία 200 της προαναφερθείσας έρευνας φήμης. Στην κατάταξη του 2022 λήφθηκαν υπόψη οι δημοσιεύσεις όλων των Ιδρυμάτων για την περίοδο 2015-2019. Για να συμπεριληφθεί ένα Πανεπιστήμιο θα πρέπει να έχει δημοσιευμένα τουλάχιστον 1500 ερευνητικά τεκμήρια (άρθρα, κεφάλαια σε συλλογικούς τόμους κ.α) στο συγκεκριμένο χρονικό διάστημα.Πίνακας 1: Θέση και επίδοση των δέκα (10) Ελληνικών Πανεπιστημίων που βρίσκονταν στον πίνακα των 1750 καλύτερων Πανεπιστημίων του κόσμου σύμφωνα με τον Πίνακα Κατάταξης US News – Best Global University Rankings (2022)Πανεπιστήμιο Παγκόσμια Θέση Θέση στην Ελλάδα Συνολική Επίδοση-ΒαθμόςΕθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών 260 1 61,1Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης 336 2 57,9Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο 392 3 55,8Πανεπιστήμιο Κρήτης 541 4 50,8Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων 643 5 48,2Πανεπιστήμιο Πάτρας 866 6 42,6Πανεπιστήμιο Αιγαίου 954 7 40,1Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας 977 8 39,7Γεωπονικό Πανεπιστήμιο Αθήνας 1101 9 36,9Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης 1418 10 29,8Πηγή: US News – Best Global University Rankingshttps://www.usnews.com/education/best-global-universities/greeceΤο «U.S. News & World Report» αξιολογεί τα 1750 καλύτερα Ιδρύματα χρησιμοποιώντας ένα ευρύ φάσμα 13 διαφορετικών κριτηρίων:Παγκόσμια Ερευνητική Φήμη (12.5%)Περιφερειακή Ερευνητική Φήμη (12.5%)Δημοσιεύσεις(10%)Συγγράμματα (2.5%)Συνέδρια (2.5%)Σταθμισμένη επίδραση των ετεροαναφορών (10%)Σύνολο αναφορών (7.5%)Αριθμός δημοσιεύσεων που βρίσκονται μεταξύ των 10% περισσότερο αναφερόμενων δημοσιεύσεων (12.5%)Ποσοστό του συνόλου των δημοσιεύσεων που βρίσκονται μεταξύ των 10% περισσότερο αναφερόμενων δημοσιεύσεων (10%)Διεθνείς Συνεργασίες (5%)Ποσοστό δημοσιεύσεων με διεθνή συνεργασία επί του συνόλου των δημοσιεύσεων (5%)Αριθμός άρθρων με μεγάλο αριθμό αναφορών που βρίσκονται στο top 1% (5%)Ποσοστό του συνόλου των δημοσιεύσεων που βρίσκονται μεταξύ των 1% των άρθρων με τις περισσότερες αναφορές (5%)Πίνακας 2: Η θέση του ΕΚΠΑ στον Πίνακα Κατάταξης US News – Best Global University Rankings την περίοδο 2015-2022Έτος Διεθνής Θέση2021-2022 260/15002020-2021 257/15002019-2020 262/15002018-2019 279/12502017-2018 286/12502016-2017 291/10002015-2016 292/500Πηγή: US News – Best Global University RankingsΟ οργανισμός που συντάσσει τον συγκεκριμένο πίνακα κατάταξης παραθέτει ως «επίδοση» και τη θέση του κάθε ιδρύματος στους 13 επιμέρους δείκτες που αξιολογεί. Στον πίνακα 3 παρουσιάζεται η επίδοση του ΕΚΠΑ στους συγκεκριμένους δείκτες. Παρατίθενται στοιχεία της τελευταίας τριετίας.Πίνακας 3: Η θέση – επίδοση του ΕΚΠΑ με βάση τους δεκατρείς (13) δείκτες του πίνακα Κατάταξης US News – Best Global University RankingsΔείκτης – Κριτήριο Θέση του ΕΚΠΑ 2022 Θέση του ΕΚΠΑ 2021 Θέση του ΕΚΠΑ 2020 Θέση του ΕΚΠΑ 2019 Θέση του ΕΚΠΑ 2018Παγκόσμια Ερευνητική Φήμη (12.5%) 645 635 621 610 708Περιφερειακή Ερευνητική Φήμη (12.5%) 176 201 216 202 232Δημοσιεύσεις(10%) 236 223 217 199 183Συγγράμματα (2.5%) 337 351 344 377 316Συνέδρια (2.5%) 490 458 399 416 380Σταθμισμένη επίδραση των ετεροαναφορών (10%) 422 421 453 457 458Σύνολο αναφορών (7.5%) 220 212 215 208 196Αριθμός δημοσιεύσεων που βρίσκονται μεταξύ των 10% περισσότερο αναφερόμενων δημοσιεύσων (12.5%) 239 224 215 220 199Ποσοστό του συνόλου των δημοσιεύσεων που βρίσκονται μεταξύ των 10% περισσότερο αναφερόμενων δημοσιεύσεων (10%) 525 458 435 462 463Διεθνείς Συνεργασίες (10%) 478 436 393 344 352Ποσοστό δημοσιεύσεων με διεθνή συνεργασία επί του συνόλου των δημοσιεύσεων 254 248 225 221 262Αριθμός άρθρων με μεγάλο αριθμό αναφορών που βρίσκονται στο top 1% των άρθρων με τις περισσότερες αναφορές (5%) 179 163 163 170 167Ποσοστό του συνόλου των δημοσιεύσεων που βρίσκονται μεταξύ των 1% των άρθρων με τις περισσότερες αναφορές (5%) 223 203 205 251 272Πηγή: US News – Best Global University Rankings https://www.usnews.com/education/best-global-universities/national-and-kapodistrian-university-of-athens-504988Οι συγκεκριμένες επιδόσεις αποδεικνύουν την όλο και μεγαλύτερη αναγνώριση του ΕΚΠΑ ως σημαντικού παγκόσμιου ερευνητικού ιδρύματος.Θα πρέπει να αναφέρουμε ότι στον συγκεκριμένο πίνακα κατάταξης το Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών εμφανίζεται σε υψηλές θέσεις παγκοσμίως σε εξής είκοσι (20) επιμέρους επιστημονικά πεδία και αντικείμενα. Ιδιαίτερα θα πρέπει να αναφερθεί ότι σε ένα από αυτά κατατάσσεται στο top50 παγκοσμίως (Μεταδοτικές Ασθένειες) ενώ σε δύο εξ αυτών στο top 100 των Πανεπιστημίων (Καρδιολογία και Ανοσολογία).Τα είκοσι επιστημονικά πεδία που συμπεριλήφθηκαν στη φετινή κατάταξη (έναντι δεκαέξι το 2020 και δώδεκα το 2019) είναι τα εξής:Στον Τομέα «Μεταδοτικές Ασθένειες» στην 46η θέση.Στην «Καρδιολογία» (Cardiac and Cardiovascular Systems) στην 91η θέσηΣτην «Ανοσολογία» (Immunology) στη 98η θέση.Στην «Φαρμακολογία και Τοξικολογία» (Pharmacology and Toxicology) στην 107η θέση.Στην «Ογκολογία» (Oncology) στην 111η θέση.Στον Τομέα της «Χειρουργικής» (Surgery) στην 137η θέσηΣτον Τομέα της «Κλινικής Ιατρικής» (Clinical Medicine) στην 139η θέση.Στον Τομέα «Ενδοκρινολογία και Μεταβολισμός» στην 152η θέση.Στον Τομέα «Δημόσια Περιβαλλοντική και εργασιακή Υγεία» (Public, Environmental and Occupational Health) στην 184η θέση.Στον Τομέα «Νευροεπιστήμες και Συμπεριφορά» (Neuroscience and Behavior) στην 198η θέση.Στον Τομέα της «Φυσικής» (Physics) στη θέση 217η θέση.Στον Τομέα «Μοριακή Βιολογία και Γενετική» (Molecular Biology and Genetics) στην 282η θέση.Στις “Κοινωνικές Επιστήμες και Δημόσια Υγεία” (Social Sciences andPublic Health) στην 288η θέση.Στις «Επιστήμες της Γης» (Geosciences) στη 288η θέση.Στην Ψυχιατρική/Ψυχολογία (Psychiatry/Psychology) στην 327η θέση.Στον Τομέα «Βιολογία και Βιοχημεία» (Biology and Biochemistry) στη 354η θέσηΣτον Τομέα «Περιβάλλον και Οικολογία» (Environmental & Ecology) στην 425η θέση.Στον Τομέα «Επιστήμες της Υπολογιστών» στην 485η θέσηΣτη «Μηχανική» (Engineering) στη 518η θέση.Στη «Χημεία» (Chemistry) στη 619η θέση.Στο top 10 της Κατάταξης βρίσκονται οκτώ Πανεπιστήμια από τις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής και δύο από το Ηνωμένο Βασίλειο. Στην πρώτη θέση κατατάσσεται το Πανεπιστήμιο του Χάρβαρντ και ακολουθούν άλλα δύο Πανεπιστήμια των ΗΠΑ, το ΜΙΤ και το Στάνφορντ. Στην πέμπτη θέση συναντάμε το πρώτο ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο αυτό της Οξφόρδης και στην 7η θέση το Cambridge. Στην 16η θέση βρίσκεται το Πανεπιστήμιο του Τορόντο του Καναδά. Στην 25η θέση εντοπίζεται το πρώτο Πανεπιστήμιο από την Αυστραλία αυτό της Μελβούρνης, ενώ αντίστοιχα το πρώτο Ασιατικό Πανεπιστήμιο είναι το Κινέζικο Tsinghua στην 26η θέση. Η Αφρικανική Ήπειρος εκπροσωπείται από 54 Πανεπιστήμια με πρώτο από αυτά το Πανεπιστήμιο του Κέιπ Τάουν το οποίο βρίσκεται στην 109η θέση.Στην 46η θέση παγκοσμίως το ΕΚΠΑ στο επιστημονικό πεδίο των «μεταδοτικών ασθενειών» και στην 260η θέση συνολικά στην παγκόσμια κατάταξη «US News – Best Global University Rankings 2022»https://hub.uoa.gr/us-news-best-global-university-ranking-2022-uoa/?fbclid=IwAR3jKaw3KcfGq61IPcrqCQuo12kGGqdJW5ziyzeFwDtZf70BWeNYpn-RgBQ