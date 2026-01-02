





Η δημοσιογραφική έρευνα, τα αποκλειστικά ρεπορτάζ και η αξιοπιστία, που καθορίζουν την ταυτότητα της εκπομπής, την ανέδειξαν στην κορυφή της τηλεθέασης, επιβεβαιώνοντας την εμπιστοσύνη του κοινού και τον πρωταγωνιστικό ρόλο της, στη ζώνη μετάδοσής της.

Σύμφωνα με τα στοιχεία της Nielsen, για το διάστημα 15 Σεπτεμβρίου 2025 έως και 31 Δεκεμβρίου 2025, οι «Αποκαλύψεις» ήταν πρώτες στο σύνολο κοινού, με μέσο όρο 16,2%.

Αξίζει να σημειωθεί, ότι η εκπομπή είχε τα υψηλότερα ποσοστά στις γυναίκες, όπου σε επιμέρους κοινό η τηλεθέαση έφτασε το 20,1%.

Τις «Αποκαλύψεις» παρακολούθησαν κατά μέσο όρο περίπου 1.120.100 τηλεθεατές στο σύνολο κοινού, για τουλάχιστον 1’.

Και τη νέα χρονιά, κάθε μεσημέρι στις 13:30, ο Πέτρος Κουσουλός και η εκπομπή «Αποκαλύψεις» θα βάζουν στο μικροσκόπιό τους συνταρακτικές υποθέσεις, θα αναδεικνύουν πρωτογενείς ειδήσεις και θα ξεδιπλώνουν όλες τις αθέατες πτυχές.

Πηγή: tvnea.com