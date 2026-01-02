2026-01-02 13:38:33
Φωτογραφία για Αποκαλύψεις: Με πρωτιά και σταθερό αποτύπωμα στην ενημέρωση, έκλεισε το Α’ μισό της σεζόν 2025 -2026



Η δημοσιογραφική έρευνα, τα αποκλειστικά ρεπορτάζ και η αξιοπιστία, που καθορίζουν την ταυτότητα της εκπομπής, την ανέδειξαν στην κορυφή της τηλεθέασης, επιβεβαιώνοντας την εμπιστοσύνη του κοινού και τον πρωταγωνιστικό ρόλο της, στη ζώνη μετάδοσής της.

Σύμφωνα με τα στοιχεία της Nielsen, για το διάστημα 15 Σεπτεμβρίου 2025 έως και 31 Δεκεμβρίου 2025, οι «Αποκαλύψεις» ήταν πρώτες στο σύνολο κοινού, με μέσο όρο 16,2%.

Αξίζει να σημειωθεί, ότι η εκπομπή είχε τα υψηλότερα ποσοστά στις γυναίκες, όπου σε επιμέρους κοινό η τηλεθέαση έφτασε το 20,1%.

Τις «Αποκαλύψεις» παρακολούθησαν κατά μέσο όρο περίπου 1.120.100 τηλεθεατές στο σύνολο κοινού, για τουλάχιστον 1’.

Και τη νέα χρονιά, κάθε μεσημέρι στις 13:30, ο Πέτρος Κουσουλός και η εκπομπή «Αποκαλύψεις» θα βάζουν στο μικροσκόπιό τους συνταρακτικές υποθέσεις, θα αναδεικνύουν πρωτογενείς ειδήσεις και θα ξεδιπλώνουν όλες τις αθέατες πτυχές.



Πηγή: tvnea.com
ΜΟΙΡΑΣΤΕΙΤΕ
ΔΕΙΤΕ ΑΚΟΜΑ
Θερμή υποδοχή για το special, πεντάωρο επεισόδιο του «The Voice of Greece»
ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΑΡΘΡΟ
Θερμή υποδοχή για το special, πεντάωρο επεισόδιο του «The Voice of Greece»
ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΣΤΑ ΟΥΦΑΔΙΚΑ ΤΩΝ 80'S ΣΤΗΝ ΑΘΗΝΑ ΜΕ ΑΡΩΜΑ ΑΠΟ STRANGER THINGS
ΕΠΟΜΕΝΟ ΑΡΘΡΟ
ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΣΤΑ ΟΥΦΑΔΙΚΑ ΤΩΝ 80'S ΣΤΗΝ ΑΘΗΝΑ ΜΕ ΑΡΩΜΑ ΑΠΟ STRANGER THINGS
ΣΧΟΛΙΑΣΤΕ
ΑΚΟΛΟΥΘΗΣΤΕ ΤΟ NEWSNOWGR.COM
ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ
Alpha: Πρώτος για όλο το 2025 - Στο σύνολο ημέρας και στο Prime Time
Alpha: Πρώτος για όλο το 2025 - Στο σύνολο ημέρας και στο Prime Time
5 ιατρικές εξελίξεις του 2025 που δίνουν νέα ελπίδα σε ασθενείς
5 ιατρικές εξελίξεις του 2025 που δίνουν νέα ελπίδα σε ασθενείς
Οριστικό! Το Beyfortus από 1/1/2026 στα «Εμβόλια ΕΠΕ» (σήμανση 2)
Οριστικό! Το Beyfortus από 1/1/2026 στα «Εμβόλια ΕΠΕ» (σήμανση 2)
«Τα
«Τα "Σιδηροδρομικά Νέα" σας εύχονται Καλή Χρονιά: Το "τρένο" του 2026 ξεκίνησε!»
Π Ο Ι Μ Α Ν Τ Ο Ρ Ι Κ Η Ε Γ Κ Υ Κ Λ Ι Ο Σ ΠΡΩΤΟΧΡΟΝΙΑΣ 2026
Π Ο Ι Μ Α Ν Τ Ο Ρ Ι Κ Η Ε Γ Κ Υ Κ Λ Ι Ο Σ ΠΡΩΤΟΧΡΟΝΙΑΣ 2026
ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΑ ΑΡΘΡΑ
Alpha: Πρώτος για όλο το 2025 - Στο σύνολο ημέρας και στο Prime Time
Alpha: Πρώτος για όλο το 2025 - Στο σύνολο ημέρας και στο Prime Time
Κάτι Ψήνεται σε όλη την Ελλάδα - Επιστέφει στον ΑΝΤ1 και ξεκίνησαν οι δηλώσεις συμμετοχής
Κάτι Ψήνεται σε όλη την Ελλάδα - Επιστέφει στον ΑΝΤ1 και ξεκίνησαν οι δηλώσεις συμμετοχής
ΕΡΤ: Ανακοίνωση για δολιοφθορά...
ΕΡΤ: Ανακοίνωση για δολιοφθορά...
Η χιονισμένη Λήμνος από δορυφόρο
Η χιονισμένη Λήμνος από δορυφόρο
Ευχετήριο μήνυμα του Προέδρου Π.Φ.Σ., κ. Απόστολου Βαλτά για τη νέα χρονιά
Ευχετήριο μήνυμα του Προέδρου Π.Φ.Σ., κ. Απόστολου Βαλτά για τη νέα χρονιά