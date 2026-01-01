2026-01-01 22:50:14
Φωτογραφία για Κοσμοσυρροή στην Καλαμάτα για το γιορτινό τρένο με τον Αη Βασίλη. Ηχηρό μήνυμα για επαναλειτουργία του σιδηροδρόμου.
Εντυπωσιακές εικόνες κάνουν τις τελευταίες ώρες τον γύρο της Ελλάδας από την Καλαμάτα. Ο σιδηροδρομικός σταθμός της πόλης γέμισε κόσμο, χιλιάδες πολίτες κατέκλυσαν τις αποβάθρες και τις γραμμές, την ώρα που το τρένο επαναλειτουργούσε συμβολικά, φέρνοντας τον Άη Βασίλη στο πλαίσιο εορταστικής εκδήλωσης.mixanitouxronou.grΜέσα σε χειροκροτήματα και επευφημίες, ο συρμός μπήκε στον σταθμό και έγινε sidirodromikanea
