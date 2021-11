themaygeias

Αυστηρή σύσταση σε όσους είναι κάτω των 30 ετών έκανε η υπηρεσία δημόσιας υγείας της Γαλλίας να εμβολιάζονται με το σκεύασμα της Pfizer κατά της covid-19 αντί για αυτό της Moderna, όταν αυτό είναι εφικτό, καθώς το δεύτερο ενέχει συγκριτικά μεγαλύτερο κίνδυνο εμφάνισης καρδιακών προβλημάτων.Η Ανώτατη Αρχή Υγείας (HAS), η οποία παρέχει συμβουλές για τον τομέα της υγείας, αλλά δεν έχει την αρμοδιότητα να απαγορεύει ή να δίνει άδεια σε φάρμακα και σκευάσματα, επικαλέστηκε «πολύ σπάνιο» κίνδυνο εμφάνισης μυοκαρδίτιδας, βασιζόμενη σε πρόσφατα στοιχεία για το εμβόλιο της Moderna και σε μια γαλλική έρευνα που δημοσιεύθηκε χθες Δευτέρα.«Στον πληθυσμό ηλικίας κάτω των 30 ετών ο κίνδυνος αυτός φαίνεται να είναι περίπου πέντε φορές μικρότερος με το εμβόλιο Comrinaty της Pfizer σε σχέση με το Spikevax της Moderna», ανέφερε η HAS στη σύστασή της που δημοσιεύθηκε χθες.Τι γίνεται σε άλλες χώρεςΟι αρχές σε άλλες χώρες - περιλαμβανομένων του Καναδά, της Φινλανδίας και της Σουηδίας - έχουν υιοθετήσει μια πιο αμυντική στάση απέναντι στο Spikevax λόγω των ανησυχιών για το ενδεχόμενο εμφάνισης προβλημάτων στην καρδιά μεταξύ των νέων.Ο Ευρωπαϊκός Οργανισμός Φαρμάκων (EMA) ενέκρινε τον προηγούμενο μήνα το εμβόλιο της Moderna για να δίνεται ως επαναληπτική δόση σε όλους τους ενήλικες άνω των 18 ετών, τουλάχιστον έξι μήνες μετά τη δεύτερη δόση.Ο ΕΜΑ νωρίτερα φέτος είχε εντοπίσει πιθανή σύνδεση μεταξύ της μυοκαρδίτιδας, μιας πολύ σπάνιας φλεγμονώδους νόσου, και των εμβολίων κατά της covid-19 της Pfizer και της Moderna.Ωστόσο ο ΕΜΑ είχε τονίσει ότι τα οφέλη από τα δύο αυτά εμβόλια ξεπερνούν τους κινδύνους, απηχώντας τις απόψεις των αμερικανικών ρυθμιστικών αρχών και του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας.Για τους ενήλικες άνω των 30 ετών η HAS συνιστά ξεκάθαρα να ανοσοποιούνται με το εμβόλιο της Moderna, επισημαίνοντας ότι η αποτελεσματικότητά του είναι κατά τι υψηλότερη.