Φωτογραφία για Γαλλία: Ένας άνδρας οπλισμένος με μαχαίρι εξουδετερώθηκε στον σταθμό Μονπαρνάς.
Η αστυνομία πυροβόλησε έναν άνδρα στον σιδηροδρομικό σταθμό Montparnasse στο Παρίσι την Παρασκευή 14 Νοεμβρίου. Ο ύποπτος φέρεται να κραδαίνει ένα μαχαίρι προτού ένας αστυνομικός πυροβολήσει για να τον αδρανοποιήσει. Ο σταθμός εκκενώθηκε. ouest-france.frΗ αστυνομία πυροβόλησε έναν άνδρα που κραδαίνει μαχαίρι στον σιδηροδρομικό σταθμό Μονπαρνάς στο Παρίσι την Παρασκευή 14 Νοεμβρίου 2025, sidirodromikanea
Τι είπε ο Κυρανάκης για τον ΟΣΕ σε συνέντευξή του
Τι είπε ο Κυρανάκης για τον ΟΣΕ σε συνέντευξή του
Χατζηδάκης: Το φθινόπωρο του 2026 η νέα σιδηροδρομική γραμμή και σύγχρονα τρένα
Χατζηδάκης: Το φθινόπωρο του 2026 η νέα σιδηροδρομική γραμμή και σύγχρονα τρένα
Μιλάνο: Συνελήφθη 25χρονος για επίθεση σε Αμερικανούς στον Κεντρικό Σιδηροδρομικό Σταθμό
Η Γαλλία, το Βέλγιο, η Αυστραλία, η Κίνα και η Σαουδική Αραβία αποκαλύπτουν μνημειώδη αρχιτεκτονικά αριστουργήματα στον σχεδιασμό σιδηροδρομικών σταθμών, μετατρέποντας τους ταξιδιωτικούς κόμβους σε εμβληματικά ορόσημα
Hellenic Train: Η αμαξοστοιχία IC 56 με 230 επιβάτες ακινητοποιήθηκε στον σταθμό Σφενδάλης, λόγω τεχνικού προβλήματος.
Απίστευτο: Ένα τρένο υψηλής ταχύτητας έφτασε σε άλλο σταθμό, 300 χλμ. μακριά από τον προορισμό του!
«Ηρωικός» Αλγερινός εργάτης επαινέθηκε που έσωσε ζωές κατά τη διάρκεια επιθέσεων με μαχαίρι σε τρένο στο Ηνωμένο Βασίλειο
«MEGA News Επικαιρότητα» το νέο δυναμικό δελτίο ειδήσεων
H Νόνη Δούνια στο «Vitality» της Κυριακής
Αλήθειες με τη Ζήνα: Στηρίζει τον οργανισμό «Το Χαμόγελο του Παιδιού»
Ο «Αδύναμος Κρίκος» επιστρέφει στο OPEN- Πότε θα παίζει;
ΠΦΣ για την Παγκόσμια Ημέρα Σακχαρώδη Διαβήτη: Οι Φαρμακοποιοί στο Πλευρό του Ασθενούς
