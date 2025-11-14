2025-11-14 17:14:16

Η αστυνομία πυροβόλησε έναν άνδρα στον σιδηροδρομικό σταθμό Montparnasse στο Παρίσι την Παρασκευή 14 Νοεμβρίου. Ο ύποπτος φέρεται να κραδαίνει ένα μαχαίρι προτού ένας αστυνομικός πυροβολήσει για να τον αδρανοποιήσει. Ο σταθμός εκκενώθηκε. ouest-france.frΗ αστυνομία πυροβόλησε έναν άνδρα που κραδαίνει μαχαίρι στον σιδηροδρομικό σταθμό Μονπαρνάς στο Παρίσι την Παρασκευή 14 Νοεμβρίου 2025, sidirodromikanea

