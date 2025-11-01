2025-11-01 13:25:31

Στην πρεμιέρα του «Αλ Τσαντίρι Νιουζ», ο Λάκης Λαζόπουλος εξαπέλυσε νέα επίθεση εναντίον του Γιώργου Λιάγκα, προκαλώντας έντονες αντιδράσεις.



Ο Λάμπρος Κωνσταντάρας, μαζί με τους υπόλοιπους συντελεστές της εκπομπής «Ραντεβού το ΣΚ», σχολίασε την ενέργεια του ηθοποιού, περιγράφοντας την αμηχανία που επικράτησε την ώρα του συγκεκριμένου σχολίου.



Ο Λάμπρος Κωνσταντάρας δήλωσε: «Έχει βρει τώρα παιχνιδάκι και νομίζω ότι ήταν τόσο λάθος και εμμονική αυτή η τοποθέτησή του, να πει ότι (ο Λιάγκας) ακροβατεί μεταξύ κακίας και πονηριάς. Κακία είναι η εμμονικότητα που έχει, που την έχει επιδείξει και με άλλα πρόσωπα που μετά χαριεντιζόταν».



«Με τα χρόνια θα έπρεπε να καταλάβει ότι οι “αμαρτίες” του παρελθόντος, είτε τώρα τις λέμε political correctness, είτε δεν ξεσκίζουμε την Ντενίση ή τον οποιοδήποτε θέλουμε να γελοιοποιήσουμε για να χειροκροτάει από κάτω ο κόσμος, για να μη νιώσει αμήχανα ο κύριος Λαζόπουλος».



Ο Λάμπρος Κωνσταντάρας τόνισε τη δυσάρεστη αίσθηση που του άφησε η εκπομπή.



«Έβλεπα το απόσπασμα και ένιωθα εγώ αμήχανα από το σπίτι μου. Κόσμος να χειροκροτάει σαν να του έκανε κάποιος νόημα πίσω από την κάμερα. Δεν γελούσε ο κόσμος, ήταν μια αμήχανη εκπομπή και μπράβο στον Γιώργο που δεν άνοιξε το θέμα πιο πολύ».



