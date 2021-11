Το να ταξιδεύετε στο Brockenbahn το χειμώνα δεν είναι τίποτα λιγότερο από μαγικόΣτο επόμενο ταξίδι σας στη Γερμανία , γιατί να μην παρατήσετε το αυτοκίνητο και να απολαύσετε μια εκπληκτική γραφική βόλτα με το τρένο; Ένα αργό, χαλαρό ταξίδι μέσα από πυκνά δάση, χιονισμένους ορεινούς δρόμους ή δίπλα σε αστραφτερές λίμνες είναι σίγουρο ότι θα είναι το αποκορύφωμα των γερμανικών διακοπών σας. Ακολουθεί μια λίστα με διαδρομές τρένων στη Γερμανία που υπόσχονται απίστευτο τοπίο. Φυσικά, μπορείτε να επιλέξετε να κάνετε κάθε αναγραφόμενη διαδρομή αντίστροφα.Höllentalbahn: Freiburg im Breisgau προς DonaueschingenΤο Höllentalbahn μεταφράζεται σε Hell Valley Railway, αλλά στην πραγματικότητα, είναι ένα παραδεισένιο ταξίδι όταν βρίσκεστε στο Μέλανα Δρυμό . Αυτή η διαδρομή συνδέει το Freiburg im Breisgau με το Donaueschingen μέσω της εντυπωσιακής κοιλάδας του ποταμού Dreisam και διαρκεί περίπου 90 λεπτά. Είναι από τις πιο απότομες σιδηροδρομικές γραμμές της χώρας, με υψόμετρο από 278 μέτρα (912 πόδια) σε 885 μέτρα (2.904 πόδια) κατά τη διάρκεια της πορείας του. Το πιο συναρπαστικό μέρος αυτής της εκδρομής είναι η διάσχιση του φαραγγιού της Ραβέννα στη γέφυρα της Ραβέννα ύψους 40 μέτρων (131 πόδια).Αν δεν βιάζεστε να επιστρέψετε, κλείστε δωμάτιο στο Flair Hotel Grüner Baum στα περίχωρα της πόλης. Με μια σειρά από μεγέθη δωματίων και ένα εστιατόριο στις εγκαταστάσεις, βρίσκεται σε μικρή απόσταση με τα πόδια από την πηγή του Δούναβη.Θα διασχίσετε τη γέφυρα της Ραβέννα στο Höllentalbahn | © LOETSCHER CHLAUS / Φωτογραφία Αρχείου AlamyΚολωνία προς ΜάιντςΓια εκπληκτική θέα στην κοιλάδα του Ρήνου, κάντε κράτηση σε αυτή τη διαδρομή . Η διαδρομή των 139 χιλιομέτρων (86 μίλια) διαρκεί κατά μέσο όρο μία ώρα και 40 λεπτά. Εάν θέλετε να κάνετε μια στάση στην όμορφη πόλη του Koblenz καθ' οδόν, είναι επίσης μια επιλογή. Από το παράθυρο του τρένου σας, απολαύστε τη θέα στον Ρήνο που πλαισιώνεται από γκρεμούς και με τα πλοία να βομβαρδίζουν στον ορίζοντα. Η διαδρομή είναι διάσπαρτη με πόλεις-καρτ ποστάλ και λόφους που στέφονται από αρχαία κάστρα, καθιστώντας την μια από τις πιο ρομαντικές διαδρομές με τρένο στη χώρα. Όταν ταξιδεύετε από την Κολωνία προς το Μάιντς, πιάστε μια θέση στην αριστερή πλευρά του τρένου για την καλύτερη θέα (και στη δεξιά πλευρά εάν ταξιδεύετε από το Μάιντς στην Κολωνία).Το Μάιντς είναι η πρωτεύουσα του κρασιού της Γερμανίας και μια πολυσύχναστη πανεπιστημιακή πόλη, γι' αυτό αξίζει να το εξερευνήσετε. Κοιτάξτε τις όμορφες εκκλησίες της πόλης, περιπλανηθείτε στη μεσαιωνική παλιά πόλη και βάλτε τα πόδια σας στο κέντρο που βρίσκεται το ξενοδοχείο Me and all Mainz για μια ή δύο νύχτες.Δείτε όμορφα κάστρα, όπως το Κάστρο Ehrenfels, σε μια βόλτα με το τρένο στην κοιλάδα του Ρήνου | © Φωτογραφία Αρχείου Helmut Corneli / AlamyKonstanz στο OffenburgΚάντε μια αξέχαστη βόλτα με το τρένο από τη γραφική Konstanz δίπλα στη λίμνη της Κωνσταντίας στη χώρα των Hansel και Gretel , τον Μέλανα Δρυμό. Αυτή η διαδρομή καλύπτει 129 χιλιόμετρα (80 μίλια) σε τρεις ώρες και 55 λεπτά κατά μέσο όρο (με στάσεις). Λίγο μετά την αναχώρηση από την Konstanz, θα δείτε μαγευτικές σκηνές από πευκοδάση, που σταδιακά θα δώσουν τη θέση τους σε όψη του αδιαπέραστα πυκνού Μέλανα Δρυμού, καταπράσινων λιβαδιών και γραφικών οικισμών. Το τρένο ελίσσεται πάνω από την οδογέφυρα Hornberg και την όμορφη πόλη Triberg στην πορεία του.Στο Όφενμπουργκ, διανυκτερεύστε στο Mercure Hotel Offenburg am Messeplatz . Δεν απέχει πολύ από το σιδηροδρομικό σταθμό και υπάρχει μια εσωτερική πισίνα στην οποία μπορείτε να κάνετε μια βουτιά πριν το πρωινό το πρωί.Το τρένο από την Konstanz στο Offenburg περνά μέσα από τη γοητευτική πόλη Hornberg μέσω της οδογέφυρας του | © Thomas Klee / Alamy Φωτογραφία ΑρχείουΜόναχο στο Κάστρο NeuschwansteinΤο Κάστρο Neuschwanstein , το πιο εντυπωσιακό κάστρο στον κόσμο, είναι προσβάσιμο μέσω μιας γραφικής διαδρομής με τρένο 91 χιλιομέτρων (57 μίλια) από το Μόναχο. Το ταξίδι στην ύπαιθρο της Βαυαρίας από το Μόναχο στο Füssen ισοδυναμεί με ένα ταξίδι μέσα από μια καρτ ποστάλ. Περιμένετε να δείτε ατελείωτα καταπράσινα λιβάδια, κυλιόμενους λόφους και μικροσκοπικά χωριά. Ανεξάρτητα από το πόσο καλά προετοιμασμένοι είστε, δεν θα μπορέσετε να σταματήσετε την καρδιά σας από το να χάσει ούτε ένα χτύπο όταν δείτε για πρώτη φορά το Κάστρο Neuschwanstein απέναντι από τις μαγευτικές Βαυαρικές Άλπεις. Για να έχετε τέλεια θέα στο κάστρο από το τρένο, θυμηθείτε να καθίσετε στην αριστερή πλευρά.Αν και δεν μπορείτε πραγματικά να μείνετε στο ίδιο το Κάστρο Neuschwanstein, μπορείτε να κλείσετε ένα δωμάτιο στο Villa Ludwig Suite Hotel ακριβώς κάτω από το λόφο για να βεβαιωθείτε ότι η παραμυθένια ακρόπολη είναι το πρώτο πράγμα που βλέπετε όταν τραβάτε τις κουρτίνες το πρωί.Μπείτε σε ένα παραμύθι στο Κάστρο Neuschwanstein | © franky242 / Φωτογραφία Αρχείου AlamyΜόναχο προς MittenwaldΔιαρκεί περίπου μία ώρα και 51 λεπτά, αυτή η διαδρομή 81 χιλιομέτρων (50 μίλια) με το τρένο σε μια από τις πιο όμορφες αλπικές πόλεις, το Mittenwald, είναι μια εξαιρετική ιδέα ημερήσιου ταξιδιού από το Μόναχο. Καθ'οδόν, απολαύστε την πεμπτουσία της Βαυαρικής εξοχής με τα χιονισμένα βουνά, τα χαριτωμένα χωριουδάκια και τα καταπράσινα χωράφια. Τους κρύους μήνες, αυτή η περιοχή μεταμορφώνεται σε μια χιονισμένη χειμερινή χώρα των θαυμάτων.Για ένα μέρος για να μείνετε, προτείνουμε ένα δωμάτιο στο Post Hotel Mittenwald . Εδώ, θα βρίσκεστε κοντά στο κέντρο της πόλης και θα έχετε μια εσωτερική πισίνα και σπα βαυαρικού στιλ για να σας απασχολούν όταν δεν είστε έξω για εξερεύνηση.Εξερευνήστε τη γραφική πόλη Mittenwald | © manfredrf / Alamy Φωτογραφία ΑρχείουBrockenbahn: Harz Steam Railway RouteΑυτό το ταξίδι με το τρένο είναι αρκετός λόγος για να ταξιδέψετε στα βουνά Harz . Ο ιστορικός ατμός Brocken Railway ξεκινά από τον σταθμό Drei Annen Hohne και ελίσσεται μέσω του Εθνικού Πάρκου Harz για να φτάσει στο Brocken, την υψηλότερη κορυφή (1.141 m/3.744ft) στην οροσειρά Harz. Το ταξίδι καλύπτει μόνο 19 χιλιόμετρα (12 μίλια), αλλά προσφέρει θέα σε βουνά και κοιλάδες που δεν θα ξεχάσετε ποτέ.Το να ταξιδέψετε στα βουνά Harz μέσω ενός ατμοκίνητου τρένου είναι μια εμπειρία που δεν θα ξεχάσετε σύντομα | © 2ebill / Alamy Φωτογραφία ΑρχείουΤρεις Λίμνες Railway: Freiburg im Breisgau προς SeebruggΌταν παίρνετε το Höllentalbahn (Σιδηρόδρομος Κοιλάδας της Κόλασης), μπορείτε είτε να πάτε μέχρι το τέλος από το Φράιμπουργκ στο Donaueschingen είτε να αποκλίνετε νότια στο Dreiseebahn (Σιδηρόδρομος Τριών Λιμνών) από τον σταθμό Titisee. Το τρένο ονομάζεται έτσι επειδή διασχίζει τρεις διάσημες λίμνες του Μέλανα Δρυμού κατά τη διάρκεια της πορείας του – την Titisee, την Windgfällweiher και την Schluchsee – καταλήγοντας στο σταθμό Seebrugg. Λίγο μετά την αναχώρηση από το Titisee, θα ανταμειφθείτε με αδιάκοπη, όμορφη θέα στο Bärental (Bear Valley). Ο σταθμός Feldberg-Bärental στα 967 μέτρα (3.173 πόδια) πάνω από την επιφάνεια της θάλασσας είναι το πιο υπερυψωμένο σημείο της διαδρομής. Το ταξίδι καλύπτει μια απόσταση 19km (12mi) σε περίπου μία ώρα.Τα τρένα αναχωρούν από το Φράιμπουργκ κάθε ώρα, επομένως είναι εύκολο να προμηθευτείτε εισιτήρια στο σταθμό χωρίς κράτηση. Ωστόσο, αν θέλετε να αφιερώσετε χρόνο για να εξερευνήσετε την πόλη και τη μαγευτική παλιά πόλη της, φτάστε μια μέρα νωρίτερα για να μείνετε στο Alex - ένα κομψό boutique ξενοδοχείο που απέχει μόλις πέντε λεπτά από τον κεντρικό σιδηροδρομικό σταθμό με τα πόδια.Ο σιδηροδρομικός σταθμός στο Freiburg im Breisgau μπορεί να σας μεταφέρει σε πολλούς άλλους γοητευτικούς γερμανικούς προορισμούς | © Andrew Duke / Φωτογραφία Αρχείου AlamyΣιδηροδρομική διαδρομή ZugspitzeΟ βαυαρικός σιδηρόδρομος Zugspitze είναι ένας από τους τέσσερις σιδηροδρόμους που εξακολουθούν να λειτουργούν στη χώρα. Εκτείνεται από το Garmisch (705m/2.313ft) μέχρι ακριβώς κάτω από την κορυφή του ψηλότερου βουνού της Γερμανίας, το Zugspitze , καθιστώντας το την υψηλότερη σιδηροδρομική διαδρομή (2.650m/8.694ft) στη χώρα και τη μεγαλύτερη ανάβαση στην Ευρώπη. Στο σταθμό, πρέπει να μεταβείτε σε τελεφερίκ για να ανεβείτε στην κορυφή. Ολόκληρο το ταξίδι διαρκεί περίπου 75 λεπτά και είναι τόσο συναρπαστικό όσο και ο ίδιος ο προορισμός.Το Zugspitzbahn είναι ένας από τους τέσσερις σιδηροδρόμους στη Γερμανία | © zukanowa13 / Getty ImagesSaxon Steam Railway RouteΤο Saxon Steam Railway Route εκτείνεται περίπου 100 χιλιόμετρα (62 μίλια), που αποτελείται κυρίως από παλιές σιδηροδρομικές γραμμές στενού εύρους που διατηρούν την κληρονομιά και τον πολιτισμό της Σαξονίας. Αυτό το νοσταλγικό ταξίδι αποκαλύπτει υπέροχες εκπλήξεις και έναν θησαυρό φυσικής ομορφιάς, κάστρα και πολιτιστικές εικόνες κατά τη διάρκεια της πορείας του. Το τρένο διασχίζει τη Σαξονία, συμπεριλαμβανομένης της περιοχής Έλβα, των βουνών Eastern Ore, του Εθνικού Πάρκου της Σαξονικής Ελβετίας, της Άνω Λουσατίας, της Κάτω Σιλεσίας και του Vogtland. Η πλούσια πολιτιστικά πόλη της Δρέσδης , το Κάστρο Moritzburg, η Λειψία , η πόλη του κρασιού Radebeul, τα Ore Mountains και η κοιλάδα Lößnitzgrund είναι οι πιο δημοφιλείς στάσεις σε αυτήν τη διαδρομή.Αν σχεδιάζετε μια ενδιάμεση στάση στη Δρέσδη, ρίξτε μια ματιά στα καλύτερα ξενοδοχεία στην πόλη που επιλέξαμε για ένα μέρος για να μείνετε.Το Κάστρο Moritzburg είναι μια δημοφιλής στάση στο Saxon Steam Railway Route | © pureshot / Φωτογραφία Αρχείου AlamyΣιδηρόδρομος FichtelbergΟ σιδηρόδρομος Fichtelberg είναι μια νοσταλγική ατμομηχανή που πηγαίνει από το Cranzahl στο δημοφιλές θέρετρο σκι και στην υψηλότερη πόλη της Γερμανίας, το Oberwiesenthal. Αυτή η γραφική διαδρομή 17 χιλιομέτρων με το τρένο διαρκεί περίπου μία ώρα και είναι γεμάτη με θέα που σίγουρα θα ξεπεράσει τη φαντασία σας. Στο δρόμο, θα συναντήσετε πολλές ευκαιρίες φωτογραφίας – Κοιλάδα Sehmatal, τρένα που περνούν μεταξύ τους στο γραφικό Neudorf, το Hammerunterwiesenthal, την κοιλάδα Pöhlbach, πέντε γέφυρες και μια οδογέφυρα. Κατά τη διάρκεια των Χριστουγέννων, μπορείτε να χαρείτε τα μάτια σας σε πόλεις λουσμένες με φώτα και μια κουβέρτα χιονιού στα Ore Mountains .Απολαύστε το τοπίο του Oberwiesenthal και περάστε τη νύχτα για να δείτε τόσο το ηλιοβασίλεμα όσο και την ανατολή του ηλίου, αν ξυπνάτε νωρίς. Το Alpina Lodge Hotel Oberwiesenthal προσφέρει μια σειρά από δωμάτια και ένα σπα για ακόμα περισσότερη μούσκεμα.Ο σιδηρόδρομος Fichtelberg είναι ιδιαίτερα μαγευτικός κατά τη διάρκεια του χειμώνα | © mauritius images GmbH / Φωτογραφία Αρχείου AlamyRügen Railway: Putbus προς GöhrenΤο Rügensche Kleinbahn (RüKB) είναι ένα σιδηροδρομικό δίκτυο στενού εύρους που λειτουργεί στο νησί Rügen , καλύπτοντας μια απόσταση 24 χιλιομέτρων (15 μίλια) μεταξύ Putbus και Göhren. Η ελκυστικότητα αυτής της σιδηροδρομικής γραμμής έγκειται στο γεγονός ότι πολλές από τις ατμομηχανές και τα βαγόνια που χρησιμοποιούνται σε αυτό το δίκτυο είναι άνω των 100 ετών, επιτρέποντάς σας να κάνετε ένα μικρό ταξίδι στο χρόνο. Το νοσταλγικό τρένο ξεχειλίζει μέσα από πυκνά δάση και γραφικά παραλιακά θέρετρα. Λόγω του χαλαρού ρυθμού του (30 χλμ/ώρα/19 μίλια/ώρα), είναι στοργικά γνωστό ως Rasender Roland (Dashing Roland).Όταν φτάσετε στο Göhren, το τοπίο αποκτά μια εντελώς νέα γοητεία, με παραλίες με χρυσαφένια άμμο να πλαισιώνουν τη καταγάλανη Βαλτική Θάλασσα, με θέα από πυκνά δέντρα. Ελέγξτε στο Travel Charme Nordperd & Villen Göhren για μια ή δύο μέρες δίπλα στην ακτή. Βρίσκεται δίπλα στο σιδηροδρομικό σταθμό και διαθέτει πισίνα υπερχείλισης και σπα.theculturetrip.comsidirodromikanea.blogspot.com