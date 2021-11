Τρόμο έχει προκαλέσει η νέα μετάλλαξη της Μποτσουάνα, όπως έχει ονομαστεί. Είναι χαρακτηριστικό ότι παρενέβη η πρόεδρος της Κομισιόν.Η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει στόχο να σταματήσει τα αεροπορικά ταξίδια από τη νότια περιοχή της Αφρικής, καθώς αυξάνονται οι ανησυχίες για μια νέα παραλλαγή (Μποτσουάνα) της Covid-19 που εντοπίσθηκε στη Νότια Αφρική, έγραψε σήμερα στο Twitter η επικεφαλής της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν.«Η Επιτροπή θα προτείνει, σε στενό συντονισμό με τα κράτη-μέλη, να ενεργοποιηθεί το μέτρο έκτακτης ανάγκης για να σταματήσουν τα αεροπορικά ταξίδια από τη νότια περιοχή της Αφρικής λόγω της παραλλαγής ανησυχίας Β.1.1.529», έγραψε.

The @EU_Commission will propose, in close coordination with Member States, to activate the emergency brake to stop air travel from the southern African region due to the variant of concern B.1.1.529.

themaygeias

— Ursula von der Leyen (@vonderleyen) November 26, 2021Διαβάστε ακόμη:Πώς αλλάζει τα δεδομένα η μετάλλαξη της Μποτσουάνα - Ο Ηλίας Μόσιαλος απαντά σε 10 ερωτήσεις και εξηγείΗ παραλλαγή έχει μια «πολύ ασυνήθιστη συγκέντρωση» μεταλλάξεων, οι οποίες είναι ανησυχητικές επειδή μπορούν να την κάνουν να διαφύγει από την ανοσολογική απάντηση του σώματος και να την καταστήσουν πιο μεταδοτική, λένε Νοτιοαφρικανοί επιστήμονες.Η Βρετανία η πρώτη χώρα που θέτει σε ισχύ περιορισμούς για αφίξεις από χώρες της νότιας ΑφρικήςΗ Βρετανία ανακοίνωσε σήμερα ότι το νέο στέλεχος του κορωνοϊού που εξαπλώνεται στη Νότια Αφρική θεωρείται από τους επιστήμονες το πιο σημαντικό που έχει εντοπιστεί μέχρι στιγμής και ως εκ τούτου χρειάζεται να εξακριβωθεί αν καθιστά ή όχι αναποτελεσματικά τα εμβόλια.Υπερασπιζόμενος απαγόρευση στις πτήσεις από τη Νότια Αφρική, τη Ναμίμπια, την Μποτσουάνα, την Ζιμπάμπουε, το Λεσότο και το Εσουατίνι, ο υπουργός Μεταφορών της Βρετανίας Γκραντ Σαπς δήλωσε ότι το δίδαγμα από την COVID-19 είναι ότι η έγκαιρη δράση είναι απαραίτητη.Η Υπηρεσία Ασφάλειας της Υγείας της Βρετανίας ανακοίνωσε ότι το νέο παραλλαγμένο στέλεχος του κορωνοϊού που εντοπίστηκε, το οποίο ονομάζεται B.1.1.529, έχει πρωτεΐνη ακίδα που διαφέρει πάρα πολύ από αυτήν που είχε το αρχικό στέλεχος του νέου κορωνοϊού στο οποίο στηρίχθηκαν τα εμβόλια.«Το πιο σημαντικά παραλλαγμένο στέλεχος»"Όπως το περιέγραψαν οι επιστήμονες, (αυτό) είναι το πιο σημαντικό παραλλαγμένο στέλεχος που έχουν συναντήσει μέχρι σήμερα στην έρευνά τους", σημείωσε ο Σαπς στις δηλώσεις που έκανε στο δίκτυο Sky News.Αξιωματούχοι συνέστησαν στην βρετανική κυβέρνηση ότι υπάρχει ανάγκη να δράσει άμεσα και προληπτικά στην περίπτωση που οι ανησυχίες για τον αντίκτυπο της νέας παραλλαγής του κορωνοϊού επιβεβαιωθούν, μολονότι μπορεί να χρειαστεί εβδομάδες για να συγκεντρωθούν όλες οι πληροφορίες που χρειάζονται για τα χαρακτηριστικά της.Η παραλλαγή αυτή του νέου κορωνοϊού εντοπίστηκε επίσης στην Μποτσουάνα και το Χονγκ Κονγκ, αλλά σύμφωνα με την Υπηρεσία Ασφάλειας της Υγείας του Ηνωμένου Βασιλείου δεν έχουν εντοπιστεί κρούσματά της στη Βρετανία.Ιταλία: Απαγόρευση εισόδου σε ταξιδιώτες από τη νότια ΑφρικήΗ Ιταλία σήμερα απαγόρευσε την είσοδο σε ταξιδιώτες που έχουν επισκεφθεί μια σειρά χωρών από τη νότια περιοχή της Αφρικής, περιλαμβανομένης της Νότιας Αφρικής, κατά τις τελευταίες 14 ημέρες εξαιτίας της εξάπλωσης μιας νέας παραλλαγής της Covid-19, γνωστή και ως «μετάλλαξη της Μποτσουάνα», εκεί.Ο υπουργός Υγείας της χώρας Ρομπέρτο Σπεράντσα υπέγραψε ένα εκτελεστικό διάταγμα, το οποίο απαγορεύει την είσοδο σε όσους έχουν επισκεφθεί την Νότια Αφρική, το Λεσότο, την Μποτσουάνα, την Ζιμπάμπουε, την Μοζαμβίκη, την Ναμίμπια και το Εσουατίνι κατά τις τελευταίες 14 ημέρες, αναφέρει η ανακοίνωση."Οι επιστήμονές μας εξετάζουν την νέα παραλλαγή Β.1.1.529. Στο μεταξύ, θα κινηθούμε με την μεγαλύτερη δυνατή προσοχή", είπε ο Σπεράντσα.Μέτρα για τη Νότια Αφρική και από τη ΓερμανίαΗ Γερμανία θα κηρύξει τη Νότια Αφρική ως περιοχή παραλλαγής του ιού σήμερα, μετά τον εντοπισμό μιας νέας παραλλαγής κορωνοϊού εκεί, δήλωσε πηγή του υπουργείου Υγείας. Η απόφαση θα τεθεί σε ισχύ από απόψε και θα σημαίνει πως οι αεροπορικές εταιρείες θα μπορούν να μεταφέρουν μόνο Γερμανούς στη Γερμανία από τη Νότια Αφρική, σύμφωνα με την πηγή του Reuters.Οι Γερμανοί που θα επιστρέψουν, ακόμη και αυτοί που έχουν εμβολιαστεί, θα πρέπει να περάσουν 14 ημέρες σε καραντίνα. «Αυτή η παραλλαγή που ανακαλύφθηκε πρόσφατα μας ανησυχεί. Γι’ αυτό ενεργούμε προληπτικά και νωρίς εδώ» δήλωσε ο υπουργός Υγείας Γενς Σπαν. «Το τελευταίο πράγμα που χρειαζόμαστε τώρα είναι μια νέα παραλλαγή που θα προκαλέσει ακόμα περισσότερα προβλήματα».Κρούσματα και στο ΙσραήλΤην ίδια στιγμή, το Ισραήλ εντόπισε ένα πρώτο κρούσμα της νέας παραλλαγής της COVID-19, το οποίο βρέθηκε για πρώτη φορά στη Νότια Αφρική καθώς και σε άλλες χώρες της Αφρικής, ανακοίνωσε την Παρασκευή το υπουργείο Υγείας.Σύμφωνα με το υπουργείο Υγείας του Ισραήλ, ένας επιβάτης που επέστρεψε από το Μαλάουι εντοπίστηκε να μεταφέρει το στέλεχος. Επιπλέον, το υπουργείο υποπτεύεται ότι δύο ακόμη επιβάτες μπορεί να έχουν μολυνθεί από το νέο στέλεχος. Και οι δύο έχουν τεθεί σε καραντίνα καθώς περιμένουν τα αποτελέσματά τους. Αν και οι τρεις είναι εμβολιασμένοι, το υπουργείο Υγείας τόνισε ότι συνεχίζει να επαληθεύει την κατάσταση του εμβολιασμού τους.Την Πέμπτη, το Ισραήλ ανακοίνωσε ότι πρόσθεσε τη Νότια Αφρική στη λίστα των «κόκκινων» χωρών, μετά την ανακάλυψη της νέας παραλλαγής. Στην «κόκκινη» λίστα προστέθηκαν επίσης το Λεσότο, η Μποτσουάνα, η Ζιμπάμπουε, η Μοζαμβίκη, η Ναμίμπια και το Εσουατίνι. Οποιοσδήποτε προέρχεται από οποιαδήποτε από αυτές τις χώρες και δεν είναι ισραηλινός πολίτης ή κάτοικος θα του απαγορεύεται η είσοδος.Οι ταξιδιώτες που επιστρέφουν από αυτές τις χώρες θα τίθενται σε επταήμερη υποχρεωτική καραντίνα σε κρατική εγκατάσταση, ανεξαρτήτως κατάστασης εμβολιασμού, και θα βγαίνουν μόνο μετά από δύο αρνητικά τεστ PCR.Όπως σημειώνει η Haaretz, μετά από διαβούλευση με αξιωματούχους δημόσιας υγείας, ο πρωθυπουργός Ναφτάλι Μπένετ διέταξε την εξέταση για άμεση διακοπή όλων των πτήσεων από και προς τη Νότια Αφρική και τις γειτονικές χώρες, αλλά δεν έχει ανακοινωθεί ακόμη απόφαση.Ταξιδιωτικοί περιορισμοί και από τη ΣιγκαπούρηΝα σημειωθεί ότι και η Σιγκαπούρη θα περιορίσει τις αφίξεις από τη Νότια Αφρική και τις γειτονικές της χώρες σε μια προσπάθεια να εμποδίσει τη διάδοση του νέου παραλλαγμένου στελέχους, ανακοίνωσε σήμερα το υπουργείο Υγείας της.Σύμφωνα με το υπουργείο, όλοι όσοι δεν είναι πολίτες ή μόνιμοι κάτοικοι της Σιγκαπούρης και έχουν ταξιδέψει πρόσφατα στην Μποτσουάνα, το Εσουατίνι, το Λεσότο, τη Μοζαμβίκη, τη Ναμίμπια, τη Νότια Αφρική και τη Ζιμπάμπουε, δεν θα μπορούν να εισέρχονται στη Σιγκαπούρη ούτε να μεταβαίνουν σε άλλη χώρα μέσω αυτής.Συναγερμός: Έκτακτη συνεδρίαση του ΠΟΥΤις τελευταίες ώρες επιβεβαιώθηκε ότι ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας συγκάλεσε έκτακτη συνεδρίαση για τη μετάλλαξη B.1.1.529 που θα πραγματοποιηθεί σήμερα, Παρασκευή. Σε αυτή τη συνεδρίαση αναμένεται να αποδοθεί και η ονομασία στη νέα παραλλαγή, βάσει του ελληνικού αλφάβητου -όπως δηλαδή στις παραλλαγές Βήτα, Δέλτα κ.ό.κ.Ο Τούλιο ντε Ολιβέιρα, διευθυντής του Κέντρου Αντιμετώπισης Επιδημιών της Νοτίου Αφρικής δήλωσε στους Financial Times ότι ανησυχεί για τη συγκεκριμένη μετάλλαξη, τονίζοντας ότι ήδη αποτελεί το 90% των 1.100 κρουσμάτων που δηλώθηκαν στην επαρχία Γκαουτένγκ. Να σημειωθεί ότι το νέο στέλεχος του κορωνοϊού μπορεί να εντοπιστεί βάσει κανονικών μοριακών (PCR) τεστ.«Το ερώτημα – κλειδί που πρέπει να απαντηθεί είναι το ποιος θα είναι ο αντίκτυπος της νέας παραλλαγής στα εμβόλια» είπε ακολούθως ο Τούλιο ντε Ολιβέιρα. Κατά τη σημερινή συνεδρίαση, ο ΠΟΥ θα κληθεί να αποφασίσει αν η νέα μετάλλαξη μπει στη λίστα των VOC, δηλαδή των “variants of concern” (ανησυχητικές παραλλαγές).Γιατί τρομάζει τους ειδικούς η νέα μετάλλαξηΗ Υπηρεσία Ασφάλειας Υγείας του Ηνωμένου Βασιλείου ανέφερε ότι η παραλλαγή αυτή, η αποκαλούμενη B.1.1.529, φέρει μια πρωτεΐνη ακίδα που είναι δραματικά διαφορετική από εκείνη του αρχικού στελέχους του κορωνοϊού, στο οποίο βασίστηκαν τα εμβόλια για την Covid-19.Έχει μεταλλάξεις που είναι πιθανόν να μην αναγνωρίζονται από τα αντισώματα που παράγονται τόσο από τις προηγούμενες μολύνσεις όσο και από τον εμβολιασμό, καθώς και μεταλλάξεις που συνδέονται με αυξημένη μεταδοτικότητα.Η παραλλαγή διαθέτει 32 μεταλλάξεις στην πρωτεΐνη-ακίδα του κορονοϊού, που αυτός χρησιμοποιεί για να διεισδύει στα ανθρώπινα κύτταρα και να τα μολύνει και η οποία αποτελεί τον βασικό στόχο των εμβολίων. Όπως είπε ο Πίκοκ, «ο απίστευτα μεγάλος αριθμός μεταλλάξεων στην πρωτεΐνη ακίδα υποδηλώνει ότι η παραλλαγή αυτή μπορεί να αποτελεί πηγή πραγματικής ανησυχίας», γι' αυτό, τόνισε, «πρέπει να παρακολουθείται πάρα πολύ λόγω του τρομερού προφίλ της πρωτεΐνης ακίδας της». Πρόσθεσε πάντως ότι μπορεί να αποδειχθεί τελικά ότι δεν είναι πολύ μεταδοτική.