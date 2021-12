Ονομάζεται «eVTOL» που είναι αρκτικόλεξο του «electric Vehicle Take Off and Landing», δηλαδή «ηλεκτρικό όχημα απογείωσης-προσγείωσης». Και όπως λένε οι ειδικοί, αυτό είναι το κοντινό μέλλον των μετακινήσεών μας εντός του πυκνού αστικού ιστού –και όταν λέμε «κοντινό», το εννοούμε: μιλάμε για ορίζοντα τριετίας.

Τώρα, μια σουηδική και μια ισραηλινή start-up παρουσιάζουν επισήμως τα δικά τους eVTOL, δίνοντας το εναρκτήριο λάκτισμα και για άλλες εταιρείες που θα ακολουθήσουν.

Το One είναι το νέο ηλεκτρικό ιπτάμενο μονοθέσιο όχημα της σουηδικής Jetson–ένα όχημα το οποίο, όπως ευαγγελίζονται οι εμπνευστές του, δεν απαιτεί άδεια πιλότου και είναι εξαιρετικά εύκολο στο χειρισμό.

«Αυτό που μπορούμε να κάνουμε μέσα σε μόλις σε πέντε λεπτά είναι να σας μάθουμε πώς να πετάτε το αεροσκάφος μας. Είναι σαν ένα τζετ σκι ή ένα σκούτερ που πετάει. Και αν θέλετε να πάτε κάπου κοντά με αυτό, μπορείτε επίσης να το κάνετε», λέει ο Πέτερ Τέρνστρομ, πρόεδρος και ιδρυτής της σουηδικής εταιρείας για το Jetson One, ένα «προσωπικό ηλεκτρικό εναέριο όχημα».

Τα λόγια αυτά υπονοούν φυσικά ότι οι αγοραστές του ιπτάμενου μονοθεσίου δεν θα χρειάζονται να έχουν άδεια πιλότου ενώ και το όχημα δεν απαιτεί κάποια ειδική πιστοποίηση καθώς δεν θεωρείται επισήμως αεροσκάφος. Ωστόσο, όπως λέει ο Τέρνστρομ, υπάρχουν κάποιοι πολύ συγκεκριμένοι κανόνες για αυτού του είδους τα «ελαφρά αεροσκάφη»: λόγου χάρη, απαγορεύεται η πτήση τη νύχτα, κοντά σε πολύ πυκνοκατοικημένες περιοχές και κοντά σε αεροδρόμια.

Το σίγουρο πάντως, όπως αναφέρει η ιστοσελίδα της Jetson, είναι ότι με 92.000 δολάρια (80.000 ευρώ) ο αγοραστής του One λαμβάνει ένα κιτ με τα αποσυναρμολογημένα μέρη του οχήματος.

Η συναρμολόγηση είναι πανεύκολη και απ’ αυτήν προκύπτει ένα όχημα 86 κιλών με οκτώ ρότορες και ημιαυτόματο μηχανισμό πτήσης. Το όχημα μπορεί να μεταφέρει μέγιστο βάρος 95 κιλών και μπορεί να πετάξει ακόμα κι αν χαλάσει ένας κινητήρας, ενώ διαθέτει επίσης ένα βαλλιστικό αλεξίπτωτο για ώρα ανάγκης καθώς και ένα ειδικό ραντάρ αποφυγής εμποδίων.

Μόλις απογειωθεί, μπορεί να αναπτύξειτελική ταχύτητα 63 μιλίων την ώρα (100 χλμ/ώρα) με εμβέλεια πτήσης περίπου 20 λεπτών ή 20 μιλίων, με τους δημιουργούς του να αποφαίνονται ότι το μεγαλύτερο μέρος των πτήσεων θα πραγματοποιούνται σε ύψος μεταξύ 4,5 και 9 μέτρων από το έδαφος.

Οι 12 μονάδες που σχεδιάζει να κατασκευάσει η Jetson για το 2022 έχουν ήδη πουληθεί, και η εταιρεία δέχεται τώρα παραγγελίες για το 2023, χρονιά που αναμένει ότι η παραγωγή τουλάχιστον θα διπλασιαστεί.

Στον ίδιο δρόμο και το AIR ΟΝΕ

Με την σειρά της, προ μερικών εβδομάδων και η ισραηλινή startup AIR παρουσίασε, μετά από τέσσερα χρόνια ενδελεχούς έρευνας, το δικό της ηλεκτρικό ιπτάμενο όχημα κάθετης απογείωσης και προσγείωσης.

«Το AIR απευθύνεται στον απλό καταναλωτή αφού δεν απαιτεί άδεια πιλότου και θα μπορούν να το χρησιμοποιούν όπως ένα συμβατικό αυτοκίνητο», τόνισε ο Ράνι Πλάουτ, διευθύνων σύμβουλος της start-up, η οποία απασχολεί 20 άτομα και έχει συγκεντρώσει 10 εκατομμύρια δολάρια, κυρίως από επιχειρηματίες που δραστηριοποιούνται στον χώρο του αυτοκινήτου.

Μιλάμε για ένα διθέσιο όχημα, βάρους 970 κιλών, το οποίο θα έχει εμβέλεια πτήσης 177 χιλιόμετρα και μέγιστη ταχύτητα τα 250 χλμ/ώρα.

«Πρόκειται για ένα προσωπικό αεροσκάφος που συνδυάζει τα οφέλη ενός ανεμόπτερου με κάθετη απογείωση και προσγείωση χρησιμοποιώντας οκτώ κινητήρες», συνέχισε, προσθέτοντας πως είναι επίσης εξοπλισμένο με ένα φτερό που του επιτρέπει μεγαλύτερη ταχύτητα και εμβέλεια πτήσης από παρόμοια οχήματα που βρίσκονται σε εξέλιξη και μοιάζουν με επανδρωμένα ανεμόπτερα.

Ο Πλάουτ εγγυήθηκε επίσης για την ασφάλειά του, καθώς όπως επεσήμανε, «υπάρχουν τέσσερις μπαταρίες. Μπορείτε να χάσετε μία μπαταρία, μπορείτε να χάσετε έναν από τους οκτώ κινητήρες που υπάρχουν, ακόμη και να χάσετε ένα φτερό αλλά και πάλι θα καταφέρετε να προσγειωθείτε με απόλυτη ασφάλεια. Και υπάρχει επίσης ένα αλεξίπτωτο έκτακτης ανάγκης που μπορεί να ανοίξει όταν χρειαστεί».

Η AIR αναμένει μέχρι το τέλος του 2023 να λάβει την απαιτούμενη πιστοποίηση από την Ομοσπονδιακή Αρχή Αεροπορίας των ΗΠΑ (FAA) για το AIR ONE, με την εταιρεία να εκτιμά ότι θα μπορούσε να ξεκινήσει την παραγωγή των οχημάτων της έως το 2024, ενώ έχει ήδη αρχίσει να λαμβάνει τις πρώτες της παραγγελίες, με προκαταβολή 1.000 δολαρίων για κάθε μία.

Όπως είπε ο Πλάουτ, η τιμή του θα είναι ίδια περίπου με αυτή ενός ακριβού αυτοκινήτου, κάτι λιγότερο από 200.000 δολάρια (170.000 ευρώ). Το AIR αναμένεται να κυκλοφορήσει στις Ηνωμένες Πολιτείες το 2024, με τις παραγγελίες να αγγίζουν τις 15.000 ετησίως.

